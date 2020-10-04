10月腦場microSD Card格價　128GB最平$105　SanDisk未必最抵買？

MicroSD Card腦場格價！細細張的Micro SD Card已成為手提電器基本儲存裝置，無論手機、電腦、相機還有Switch等遊戲機都要用到。然而，記憶體向來價格都是浮動的，大約每一至兩個月就升跌，《科技玩物》記者就走訪本地腦場，為大家緊貼市場報價，看看本月哪款最買得過。

Micro SD Card行情基本上每兩個月就會變，可升可跌。（胡劍威攝）

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看完今個月的價格，似乎以SAMSUNG EVO PLUS 128GB最高性價比，有店鋪低見HK$105，其讀寫速度達100/60MB而且又支援4K拍攝，同級的SANDISK貴約40元至50元，有比較下更見抵買。

同場加映：玩Switch、換新手機等，相信不少人都需要另購microSD卡來增加容量下載遊戲或apps。不過一出腦場看到microSD五花百門，究竟應該如何選購呢？下文就為大家解說買前要識的7個關鍵字，好讓大家購買前不會誤買不合適的microSD，浪費金錢。

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同場加映：電競芒/曲芒/曲面顯示器買前10個須知

喜歡打機的朋友假如用過曲芒肯定「返唔到轉頭」，體驗上舊式平面芒完全不能及，但不熟悉顯示器構造，走到店鋪前相信會有如1000R是什麼？27吋夠大嗎？144Hz？FHD？UHD？等一堆問題，以下就為大家講解一些買前須知。

👇👇👇曲面顯示器買前須知（點圖看）👇👇👇

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