動物森友會｜《動森》玩到這個階段，就算是休閒玩家都應該進行最後直路，已收集大部分道具和傢俱，開 game 只是改造島嶼或等更新。日本就有神人在《動森》中嘗試 Speed Run，連續遊玩 29 小時成為全球最快解鎖 6 個黃金道具的玩家。想知如何做到 29 小時解鎖黃金道具？4個小技巧你一定要識。

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同場加映：Monster Hunter火龍在家騎未算最浮誇 日本Coser 20個神級造型

【神級不尋常Cosplay】未知是否受到疫情影響，很多Coser近日在Twitter舉行了「自作衣装正気の沙汰じゃない選手権」活動。各自Share自己非常認真親手製作、不尋常的精美Cosplayer衣裝，當中不乏驚人浮誇的造型，或是精美細緻的東西。

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