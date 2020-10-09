《動森》神人SpeedRun挑戰　29小時解鎖6種金工具　4招加速刷任務

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動物森友會｜《動森》玩到這個階段，就算是休閒玩家都應該進行最後直路，已收集大部分道具和傢俱，開 game 只是改造島嶼或等更新。日本就有神人在《動森》中嘗試 Speed Run，連續遊玩 29 小時成為全球最快解鎖 6 個黃金道具的玩家。想知如何做到 29 小時解鎖黃金道具？4個小技巧你一定要識。
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資料來源：Twitter @yorunoteiou542
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