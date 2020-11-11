撰文：陳錦洪
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雙11｜「11.11」購物日終於都到來，其實在雙11前已一直有預熱折扣活動，而雙11當日，當然有更多值得留意的限時優惠。筆者將整合多個網店（豐澤／友和／Dyson／小米／Lenovo）的雙11優惠，精選40款數碼產品，想最後衝刺特價產品的讀者可點圖放大了解。
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