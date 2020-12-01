HTC U20 5G即日香港上市賣＄4000有找　但性價比略差還值得入手嗎

【HTC U20 5G 香港上市】沉寂了好一段時間之後，台灣手機廠 HTC 旗下首部 5G 手機 U20 5G 在今日（12 月 1 日）終於正式於香港上市。 趕得及在 2020 年內將 U20 帶來香港與大家見面，HTC 總算未有讓 Fans 們的期待落空，然而香港用戶付出近＄4000 元買得的 HTC 新機，又合乎期望與否？

港版 HTC U20 5G 實機上手試：造工稍落於廉價

在 HTC U20 5G 上市前，香港01科技玩物編輯就率先試玩了一下其港版實機。今次 HTC U20 5G 的賣點有兩個，一是多達 5000mAh 容量之大電池，另一方面則是 5G 連線方面的支援，HTC 可以在 215g 的身量包含以上兩個賣點，效果算值得一讚。

HTC U20 5G 的機身手感不差，以 5000mAh 大電機種而言，重量亦算是中規中矩，只不過機背的磨沙塑膠物料加上幻彩處理就予人有點廉價感覺（蔡浩騰 攝）

然而定比起 HTC 以往各部成名作，HTC U20 的機身設計、用料就稍嫌落於廉價，造功或與用戶心目中的紮實有一定的落差👇👇👇

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HTC U20 5G 相機試拍

HTC 近年在手機技術的發展上已少有過往的破格，今次 U20 5G 的相機主鏡頭並沒有甚麼獨家新技術加入，而且在獨家 HTC Sense 介面都欠奉的前提下，連一些過往 HTC 手機引以為傲的相機功能都完全缺席。

其廣角鏡頭可以選擇開啟廣角修正與否，算是其中一個絕無僅有的特別功能（蔡浩騰 攝）

幸而 HTC U20 所用的 4800 萬像素主鏡頭及 800 萬像素廣角鏡的輸出不俗、對焦速度夠快，另外 200 萬像素微距鏡頭作為玩味性質的工具亦為 U20 5G 提供了更大的創作彈性。

👇👇👇按圖放大看 HTC U20 5G 實機試相👇👇👇

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太遲上市、太多對手 HTC U20 5G 規格欠競爭力

HTC U20 5G 在今日起於香港正式開售，只有 8GB RAM + 256GB ROM 版本選擇，售價訂於＄3898。雖然 HTC 已是智能手機中的老牌子，但這個價錢不得不說是定得有點過高了。

除了設計、功能沒有特別之外，真正拉低 HTC U20 5G 的吸引力的，是市場上早已經有著大量質素不俗、且賣點相近的手機對手，單是採用 Qualcomm S765G 的平價 5G 機，至少已經有小米 10 Lite、Realme X50 以及 vivo X50e 等幾部，然而這些對手的價錢都位於＄2500 水平，HTC U20 5G 單靠「台灣品牌」一個賣點要突圍真的有點困難。

早 HTC U20 5G 近半年上市的 Realme X50 5G，不單處理器一樣，竟連鏡頭參數也接近一模一樣，但初上市定價只是＄2599，可謂羸在起跑線（蔡浩騰 攝）

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