豐澤/Lenovo網店新年大減價　Dyson平$1800　30件數碼產品推介

豐澤／The Club／Lenovo 2021優惠｜新一年來到，當然想去舊迎新，為家居添加新氣象。買新傢俱﹑電器的費用不少，既然要換當然要趁折扣時入手。筆者找來豐澤﹑The Club Shopping﹑Lenovo 的 2021 年第一波優惠，大熱的 Dyson 吸塵機﹑風扇和「廚神」必備的氣炸鍋，均有減價優惠。

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同場加映：AirPods Max評測｜音質降噪出色 兩缺點要改善 哪類人值得入手?

AirPods Max深入評測！聖誕前Apple推出的AirPods Max至今仍然非常少貨，果迷想訂都要等到2至3月才可收貨。記者早兩個星期前將AirPods Max入手，經過呢段時間日日實測，為大家分享究竟這一台「矜貴」降噪耳機，值不值得各位果迷入手。

金屬打造的AirPods Max，質感非常高貴，比起一般塑膠外殼耳機質感更好。外表就夠靚仔，但用落感覺如何？值不值得大家入手？立刻為大家分享13個優缺點👇👇

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想知 AirPods Max 第5~10個優點和總結？即睇：AirPods Max評測｜音質降噪出色 兩缺點要改善 哪類人值得入手?