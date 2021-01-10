空氣清新機6大淨化技術優缺點拆解｜新冠肺炎COVID-19瘟疫未止，又正逢寒冬，流感高峰期再臨，亦係家居塵蟎活躍、呼吸道／氣管過敏症易風作的日子，市民格外注重家中空氣質素，空氣清新機被認為能改善情況。 只是不同牌子標榜的淨化技術五花八門，究竟用家應該如何選購？本文綜合了空氣清新機6大淨化技術優、缺點，為大家拆解空氣清新機能否殺滅或抑制細菌病毒。

國立台北科技大學環境工程與管理研究所教授曾昭衡，簡單歸納以下6種空氣清新機淨化技術。不同技術於去除顆粒物（煙霧、塵埃及花粉）、甲醛等有機化合物以及細菌、病毒各有優點。即睇：

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資料來源：綠學院

消委會早前測試了12款空氣清新機，售價由$1,099至$7,080，包括安全程度、空氣淨化速度、能源效率、寧靜程度及使用方便程度等：

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香港醫學會成員梁子超醫生表示，用家不應完全依賴空氣清新機而忽略家居衛生和控制污染源頭。面對細菌和病毒，日常的家居環境清潔反而更加重要，空氣清新機應作輔助角色，其他日常生活習慣不能忽略。以下為梁子超醫生及衛生署分析空氣清新機的限制，以及市民日常除了開機淨化外，可以做的7項輔助措施：

👇👇👇香港醫學會+衛生署分析空氣清新機的淨化限制！點圖放大睇空氣清新機7個使用建議！👇👇👇

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同場加映👍：5款吸塵機除塵蟎吸頭

新式的吸塵機通常都附有很多不同吸塵頭，方便應付家屋不同情況的需要。卻有很多人都會忽略床褥﹑枕頭上的塵蟎問題。

塵蟎可能就是每朝令你鼻敏感的原兇。（香港01美術部製圖）

但其實消委會早前也警告過，塵蟎可能就是每朝令你鼻敏感的原兇。因此特別推薦 5 款吸塵機，皆具有除塵蟎的的功能，或許能解決你經常眼痕或鼻敏感問題。

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