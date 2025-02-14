iOS 18.3.1電量測試｜比較5款iPhone　一款電池續航力增加58分鐘

iOS 18.3.1 電池續航力測試｜iOS 18.3.1 日前突發上架，原因是 Apple 發現一個已被黑客利用的安全漏洞。YouTube@iAppleBytes 亦針對 iOS 18.3.1 版的 iPhone 測試其電池續航力，發現有一款 iPhone 電池續航力竟增加了 58 分鐘。



iOS 18.3.1 更新重點

iOS 18.3.1 並沒有加入新功能，而主要修復了一個與 USB 限制模式（USB Restricted Mode） 有關的漏洞。該漏洞允許攻擊者透過物理方式，繞過已鎖定 iPhone 的 USB 限制模式，從而獲得手機中的數據存取權限。

iOS 18.3.1 電池續航力測試

YouTube 頻道「iAppleBytes」用iPhone XR﹑iPhone 11﹑iPhone 12﹑iPhone 13﹑iPhone 15，5款手機進行測試，在滿電的情況和電池健康度約在 90% 以上的情況，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 18.3 版本下電池使用情況。

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測試發現，有 2 款 iPhone 的電池續航力都減少，包括：iPhone 11（減少32分鐘）、iPhone 15（減少6分鐘）；另外3款的電池續航力即有所提升，包括：iPhone XR（增加34分鐘）、iPhone 12（增加2分鐘），以及iPhone 13增加電池續航力長達 58分鐘。

到底升不升 iOS 18.3.1 好呢？由於 USB 漏洞是 Apple 發現已被黑客利用，因此對於商務用家，或經常外遊的旅行，被入侵的風險相對較高，因此Apple也建議用家盡快更新。

資料來源：YouTubehttps://youtu.be/RIzj18avdbM?si=W7cV1zFnMXPfbw4l@iAppleBytes