AlipayHK代炒演唱會飛？｜代搶周杰倫、謝霆鋒演唱會飛 賣貴12倍｜周杰倫的演唱會飛一票難求，早前在台灣演出時更有粉絲割愛，想用遊戲王的「藍眼白龍」卡牌去換演唱會飛，引起熱話，近日AlipayHK就出現「代搶」周杰倫及謝霆鋒演唱會飛功能，不過售價高於原價12倍！即睇詳情。



AlipayHK賣周杰倫啟德演唱會門票 售價高於原價12倍？

今時今日睇演唱會除了要有時間之外，手速同樣重要，如果碰上周杰倫這種巨星演唱會，搶飛更是堪稱修羅場。如果手速不及他人的話，就可能要拼財力了。近日AlipayHK出現代搶周杰倫及謝霆鋒等演唱會門票的項目，不過價錢比原價高12倍，大家又覺得值不值得？

Alipay HK賣周杰倫啟德演唱會門票 售價高於原價12倍？ (資料圖片)

在AlipayHK中有預訂門票的項目，當中可以預訂演唱會門票及粉絲見面會門票。在App內可以看到標榜「出票保真」及「無票賠償」。買家每單限購6張，購買後可以快遞、有上門自取及現場方式取票。在說明欄中有提到「本項目不支持退換，購票成功請提前辦好簽證」的提醒字句。

在Alipay HK中有預訂門票的項目，當中可以預訂演唱會門票及粉絲見面會門票。在App內可以看到標榜「出票保真」及「無票賠償」。(Alipay HK)

在眾多演唱會門票之中，售價莫過於周杰倫的演唱會，周杰倫將會在6月於啟德體育園舉辦演唱會，其門票的預訂價由3千元起。以週五場為例，原價980元的看台位售價為3337元，1380元看台位則售3769元，原價1880的票位更根據不同的座位排定價，最平的內場位為6480元，而第一排位置更叫價23490元，高於原價12倍！此外亦有4979的「1880」隨機位子。

AlipayHK賣周杰倫啟德演唱會門票 售價高於原價12倍？(手機截圖)

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謝霆鋒及Coldplay 演唱會門票都有售

除了周杰倫之外，謝霆鋒及Coldplay 4月的演唱會門票亦有在App內出售，不過價錢差距就不及周杰倫的誇張，謝霆鋒週四場原價680的票標價2090元，而原價1380元的坐位則售3163元，每人限購2張 。

謝霆鋒週四場原價680的票標價2090元，而原價1380元的坐位則售3163元，每人限購2張 。 (資料圖片)

謝霆鋒週四場原價680的票標價2090元，而原價1380元的坐位則售3163元，每人限購2張 。(Alipay HK)

Coldplay 原價6599元的門票就以13090元出售，每單限購4張。似乎是有預計市場需求去定價。現在很多巨星的演唱會都一票難求，不知大家又覺得這個功能是否有助演唱會行業發展？

Coldplay今年4月將會來港開演唱會 (資料圖片)