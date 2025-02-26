鄭秀文2025演唱會門票 HotdogTIX優先售｜6大搶票心得提升機會｜附連結｜等了多年，《You & Mi 鄭秀文澳門演唱會2025》終於正式公布，2025年5月於澳門連開多場，而且即將於2月26日指定信用卡率先優先售門票。



「You & Mi 鄭秀文澳門演唱會2025」即將在5月9-11日、16-18日，合共6日，澳門威尼斯人綜藝館舉行。門票由＄688元起，於2025年2月26日（三）上午10時起於HotdogTIX網站／App，東亞信用卡優先發售。究竟如何入會搶先購票？如何在公售提升搶飛機會？其實如果能夠學懂以下多個技巧，可提升搶飛機會。

Trip.com 購票資訊

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記者早在之前於信用卡優先售票成功於HotdogTIX上成功演唱會門券，當然第一時間與大家分享搶購心得，下圖作示範。

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You & Mi鄭秀文世界巡迴演唱會香港站2023 直購連結👇👇👇https://hotdogtix.com/events/4868788820377600?lang=zh-Hant

You & Mi 鄭秀文澳門演唱會2025 門票、座位表及價錢資訊

官方正式公布了「You & Mi 鄭秀文澳門演唱會2025」座位表及門券價錢等資訊。座位為$1488、$988及$688。

You & Mi 鄭秀文澳門演唱會2025 優先發售資訊

「You & Mi 鄭秀文澳門演唱會2025」公開發售時間，優先售是2月26日早上10時於HotdogTIX購買。

You & Mi 鄭秀文澳門演唱會2025 有購買限制嗎？

優先訂票不適用於東亞銀行JCB 白金卡。每次透過網上進行訂購上限為6張。演唱會門票將以本地速遞方式約於演出日期前7日寄出至持卡人指定之地址；惟不接受郵寄至中國內地、澳門及海外國家。

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👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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「You & Mi 鄭秀文澳門演唱會2025」 何時舉行？ 「You & Mi 鄭秀文澳門演唱會2025」將於在5月9-11日、16-18日，合共6日，購票詳情請看搶飛攻略 「You & Mi 鄭秀文澳門演唱會2025」 購買詳情？ 2025年2月26日早上10時於HotdogTIX東亞信用卡優先發售，購買連結及心得 「You & Mi 鄭秀文澳門演唱會2025」於哪個場地舉行？ 澳門威尼斯人綜藝館 舉行 「You & Mi 鄭秀文澳門演唱會2025」 門券詳情？ 門票價格為$1488、$988、$688

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連之前BLACKPINK演唱會都成功搶到飛。今次就分享一下記者成功搶飛的經驗及心得。

東亞銀行信用卡獨家優先訂票「You & Mi 鄭秀文澳門演唱會2025」｜成功搶購6大心得



技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功購票，當然開多幾個browser有著數，可是系統識得detect重複開啟頁面而停止refresh，因此建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，加上各瀏覽器的「私隱模式」broswer，合共可開6個頁面同時嘗試登入。

上次MIRROR演唱會優先飛都是在Cityline上開售

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜10：00時準時入網

開售當日，因為HotdogTIX會將10時準時開售，因為以排隊形式入內購票，因此最好準時refresh網頁取得更前的排隊位置。建議打開香港天文台的時鐘，當到9時59分59秒時便不斷refresh，便可點按入內取排隊位。