iPhone查詢航班資訊5大招｜免裝App只需Safari/Spotlight即Check｜去外國旅遊當然要坐飛機，出發前都要需提早以手機查定航班資訊，例如起飛時間、客運大樓、發機閘口等情報。不過次次都要打開航空公司App「左摷右摷」似乎很浪費時間，今次為大家介紹iPhone查詢航班資訊5大招 只用Safari/Spotlight都查到！



iPhone查航班資訊方法1：使用Spotlight搜尋航班

Step 1｜在iPhone主畫面，向下滑動螢幕，即可開啟Spotlight搜尋欄位。

Step 1｜開啟Spotlight搜尋功能

Step 2｜在搜尋框中輸入要查詢的航班號碼，例如「UO680」。

Step 2｜在搜尋框中輸入要查詢的航班號碼

Step 3｜系統會即時顯示該航班的詳細資訊，包括起飛/抵達時間、航廈、登機門等。若航班有延誤情況，會以橘色字體標示，並顯示「延遲」字樣。

Step 3｜系統即時顯示航班詳細資訊

iPhone查航班資訊方法2：使用Safari網頁

Step 1｜打開iPhone的Safari瀏覽器搜尋航班號碼。

Step 1｜打開iPhone Safari瀏覽器搜尋航班號碼

Step 2｜框選航班號碼點按「查詢」

Step 2｜框選航班號碼點按「查詢」

Step 3｜查看航班資訊

Step 3｜查看航班資訊

iPhone查航班資訊方法3：使用iMessage訊息App

Step 1｜開啟iMessage並進入聊天室，輸入航班號碼，並發送給朋友或家人。

Step 1｜開啟iMessage並進入聊天室，輸入航班號碼

Step 2｜發送後，航班號碼會自動變成一個可點擊的連結，點擊連結，即可查看航班詳細資訊。

Step 2｜發送後，航班號碼會自動變成一個可點擊的連結

Step 3｜點擊「預覽航班」，即可查詢起飛/抵達時間、航廈、登機門等完整資訊。

Step 3｜點擊「預覽航班」

iPhone查航班資訊方法4：使用照片原況文字

Step 1｜打開iPhone的「照片」App，找到含有航班號碼的電子機票截圖或照片。

Step 1｜打開iPhone的「照片」App

Step 2｜點擊照片右下角的「原況文字」按鈕，系統會自動辨識照片中的航班號碼。

Step 2｜點擊照片右下角的「原況文字」按鈕

Step 3｜長按辨識出的航班號碼，選擇「預覽航班」，即可查看航班詳細資訊。

Step 3｜長按辨識出的航班號碼

iPhone查航班資訊方法5：使用備忘錄

Step 1｜打開iPhone的「備忘錄」功能，輸入航班號碼。

Step 1｜打開iPhone的「備忘錄」功能

Step 2｜長按航班號碼，系統會跳出航班即時資訊的預覽選項。

Step 2｜長按航班號碼

Step 3｜點擊「預覽航班」，即可查看詳細資訊。