風扇清潔教學｜清洗是否要拆開？天氣回暖解封風扇2招輕鬆除塵｜隨著春天的到來，冬天閒置的電風扇也該重新啟用了。然而，經過長時間的存放，風扇內部往往積滿灰塵，影響風速甚至可能引發健康問題。即睇風扇清潔教學，讓春天可以開風扇降溫。



風扇清潔教學 1.全面深層清潔法

如果想徹底清潔風扇，需要把風扇拆開清潔。

1.拆卸風扇

首先關掉電源，再移除前網罩，輕輕用力打開風扇底部或頂部的固定環，用途手稍微施力，拆卸前網罩。然後拆卸風扇葉片，葉片中央有一個可旋轉的螺絲蓋，順時針旋轉鬆開後，即可慢慢將葉片取下。葉片拆卸後，旋轉並取下中間的固定物，即可拆除後網罩。

移除後網罩 (資料圖片)

2.清潔葉片

將拆卸下來的葉片和網罩用清水沖洗，若有頑固污垢，可使用中性清潔劑輔助清潔。切記，葉片多為塑料製成，避免用力刷洗或碰撞，以免變形。

清潔葉片 (資料圖片)

3.使用吸塵器清潔風扇頭部

風扇頭部不可直接用水清洗，以免引發漏電風險。建議使用吸塵器徹底清除積塵，細縫處可用小刷子輔助清理。

風扇清潔教學 2.快速清潔法

對於忙碌或不熟悉風扇結構的人，可以用無需拆卸風扇的快速清潔方法。

01｜準備清潔劑

在容器中混合以下材料：

白醋 50cc（軟化污垢、殺菌）

洗碗精 10cc（清潔去污）

花露水 10cc（去除灰塵）

酒精 10cc（殺菌、揮發性強）

混合均勻後倒入噴霧瓶中。

02｜清潔網罩與葉片

將清潔劑均勻噴灑在前後網罩上，使用切割成小塊的海綿沿著網格線擦拭待1至2分鐘後，插上電源啟動風扇，利用葉片轉動的離心力將污垢甩出。建議在風扇周圍鋪設毛巾或將風扇移至室外，以免污垢四處飛濺。