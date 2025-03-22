陳奕迅世界巡迴演唱會2025高雄站｜拓元搶票攻略｜座位表+連結

陳奕迅 FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會 高雄站｜3.22／3.23 tixcraft 拓元搶票攻略｜3.22／3.23「拓元售票」Tixcraft 拓元公開發售搶票攻略！附座位表+連結｜陳奕迅 FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會 高雄站，將會在2025年5月16日起舉行，合共6場於高雄巨蛋舉行。想入手的Eason fans不要錯過公售機會！



陳奕迅 FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會 高雄站，即將在台灣高雄巨蛋舉行！距離陳奕迅上次在高雄巨蛋開唱，已是整整12年前的《EASON'S LIFE》演唱會，時隔12年後終於再度站上這座舞台，讓高雄站格外珍貴。更值得一提的是，2025年陳奕迅將迎來出道30週年，在自己音樂生涯的重要里程碑之際，重返高雄開唱，無疑讓這趟演出更添紀念價值。各位fans，就不要錯過這次購票機會了。

售票時間：

2025/03/22(六) 12:00 國泰世華CUBE信用卡友優先開賣

2025/03/22(六) 13:00～2025/03/25(二) 12:59 台灣大哥大＆MyVideo 黑卡會員購票專區

2025/03/23(日) 12:00 正式公開售賣

門票: NT$ 5800/4800/4200/3800/3200/2800/1800/1200/800

👇陳奕迅演唱會2025高雄站 座位表👇

陳奕迅演唱會2025高雄站 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「陳奕迅 FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會 高雄站」座位表及門券價錢等資訊：NT$ 5800/4800/4200/3800/3200/2800/1800/1200/800

陳奕迅演唱會2025高雄站 演出日期

「陳奕迅 FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會 高雄站」 演出日期為2025/5/16 (五) · 5/17 (六) · 5/18 (日)、2025/05/23 (五) · 05/24 (六) · 05/25 (日) 合共6場。

陳奕迅演唱會2025高雄站 公開發售資訊

早前公佈了「陳奕迅 FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會 高雄站」 公開售票將是3月24日 (日) 中午12時於拓元開售。

拓元售票系統｜搶票攻略

1. 先盡快上官方網完成註冊+手機驗證

搶票前要注意，一定要完成會員註冊和證件號碼+手機驗證兩個步驟。另外，拓元系統可以選擇 Facebook 和 Google 進行快速註冊登入，登入後都需要綁定「證件號碼+手機號碼（香港號碼都可）。建議至少早一天前註冊完畢，也避免驗證出問題或系統在開賣前出事。

2. 準備付款方式

今次五月天演唱會拓元系統提供2種付款方式，包括信用卡付款及ATM虛擬帳號付款。若選擇信用卡，一定要注意付款時間限制，通常是 10 分鐘為限，也建議提前注意信用卡餘額是否足夠，避免因為交易失敗，而被取消訂單。

3. 搶票注意重點

搶票的時候，看準時間刷新頁面，中午 11 點準時搶票，但你在 10:59 就刷新頁面，有可能會顯示「距離售票時間少於 1 秒」，這時候就需要刷新畫面才能點選張數，開始搶票，所以不能太過心急。選擇位置、張數以及驟證碼時後，立刻剔選條款後便點按確認張數，開始搶票。搶票時最絕望是點選下一步後，開始無限轉圈圈等待，大家看到開始轉圈圈，絕對不要重整畫面！好運的便會成功搶購，之後就在10分鐘內點下一步確定，然後在15分鐘內輸入信用卡資料，成功付款後，交易狀態便會改為「訂單成立」。最後，成功購票後，就在開show前便收到取票序號及號碼，成功取票。

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於Urbtix城網成功搶飛的經驗及心得。

陳奕迅 FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會 高雄站 何時舉行？如何搶購？ 陳奕迅 FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會 高雄站 詳情即睇購買連結及心得 陳奕迅 FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會 高雄站 於哪個場地舉行？ 台北樂天桃園棒球場 舉行 陳奕迅 FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會 高雄站 門券詳情？ 座位價格為 NT$ 5800/4800/4200/3800/3200/2800/1800/1200/800

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

+ 15

+ 4