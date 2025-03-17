iPhone過熱怎麼辦？10招快速降溫／忘記關閉這功能手機發燙增負荷｜iPhone 用久了，有時就算沒在使用、沒在充電也會熱到燙手！那有可能是你忘記關閉一個對系統有超大負荷的功能，即睇手機發燙過熱成因+10招快速降溫方法。



何為手機過熱？

一般來說，手機的正常溫度範圍約為 0°C 至 35°C，若超過 40°C 或更高，即是處於過熱狀態。其成因通常為處理器負荷過高、電池快速放電、環境溫度過高或散熱不良等等。一般手機均內置溫度感測器會監控內部溫度，並在超過安全範圍時發出警告或自動關機以保護設備。例如某些手機在溫度達到 45°C 時甚至會顯示「過熱警告」，並限制部分功能以降低溫度。因此手機過熱會令操作卡頓，影響操作體驗。

何為手機過熱？(AI生成圖片)

手機過熱成因

1. 長時間使用手機

每天長時間使用 Facebook、Instagram、遊戲等應用，會讓 iPhone 持續運作，假如用來打機、編輯影片，溫度有可能更高。

2. 充電時造成手機發燙

充電過程中會產生熱量，尤其在邊充電邊使用手機時，電池會承受更大壓力，導致溫度進一步升高。

2. 充電時造成手機發燙 (資料圖片)

3.個人熱點在開啟

很多人沒有充電或使用手機時手機都會發燙，原因可能是在背景開啟了個人熱點功能，由於iPhone 需要持續提供網路分享服務，這會增加處理器和電池的負荷，導致手機發熱。

3.個人熱點在開啟 (資料圖片)

4.環境溫度過高

炎熱的天氣或悶熱的環境會讓 iPhone 難以散熱，尤其在戶外拍照、錄影、導航，處理器和電池會產生大量熱量，導致手機發燙。

4.環境溫度過高 (資料圖片)

5. 使用散熱不良的手機保護套

使用厚重或不透氣的手機殼會阻礙散熱，讓熱能難以排出，加劇過熱問題。

使用散熱不良的手機保護套 (AI生成圖片)

iPhone 10招快速降溫方法

1.關閉個人熱點

個人熱點功能會增加手機負荷，建議沒有使用時立即關閉，以防止過熱。

2. 過熱時閒置手機

如果手機過熱，建議暫時關機或將其置於陰涼處，並用電風扇幫助散熱。切勿將手機放入冰箱或水中降溫，以免造成損壞。

過熱時閒置手機 (資料圖片)

3.不要邊充電邊玩手機

充電時應將 iPhone 放在通風良好的地方，避免邊充電邊使用，以防過熱和電池老化。

3.不邊充電邊玩手機(AI生成圖片)

4.更換 iPhone 電池

若手機經常過熱且使用多年，可能是電池老化所致，建議更換新電池以恢復正常效能。

4.更換 iPhone 電池 (資料圖片)

5.避免在高溫環境下使用手機

避免在車內或陽光直射的地方使用 iPhone，高溫會加劇過熱問題，甚至損壞電池。

避免在高溫環境下使用手機 (AI生成圖片)

6.選擇散熱良好的保護套

選擇散熱良好的保護殼，避免使用厚重或不透氣的手機殼，以確保熱能可以順利排出。

7.關閉手機後台應用程式

在執行高耗電遊戲或應用前，先關閉後台程式，釋放記憶體並降低處理器負擔，防止過熱。

8.使用耳機打電話

長時間通話時，使用耳機或擴音功能，避免手機貼近臉部造成熱能累積。

8.使用耳機打電話

9.搭配手機散熱器

長時間玩遊戲時，可使用手機散熱器幫助降溫。

長時間玩遊戲時，可使用手機散熱器幫助降溫。 (資料圖片)

10.充電或發熱時改為低電量模式

開啟低電量模式可降低處理器效能，減少電池負擔，防止過熱。