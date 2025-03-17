iPhone過熱怎麼辦？10招快速降溫／忘記關閉這功能手機發燙增負荷
iPhone過熱怎麼辦？10招快速降溫／忘記關閉這功能手機發燙增負荷｜iPhone 用久了，有時就算沒在使用、沒在充電也會熱到燙手！那有可能是你忘記關閉一個對系統有超大負荷的功能，即睇手機發燙過熱成因+10招快速降溫方法。
何為手機過熱？
一般來說，手機的正常溫度範圍約為 0°C 至 35°C，若超過 40°C 或更高，即是處於過熱狀態。其成因通常為處理器負荷過高、電池快速放電、環境溫度過高或散熱不良等等。一般手機均內置溫度感測器會監控內部溫度，並在超過安全範圍時發出警告或自動關機以保護設備。例如某些手機在溫度達到 45°C 時甚至會顯示「過熱警告」，並限制部分功能以降低溫度。因此手機過熱會令操作卡頓，影響操作體驗。
手機過熱成因
1. 長時間使用手機
每天長時間使用 Facebook、Instagram、遊戲等應用，會讓 iPhone 持續運作，假如用來打機、編輯影片，溫度有可能更高。
2. 充電時造成手機發燙
充電過程中會產生熱量，尤其在邊充電邊使用手機時，電池會承受更大壓力，導致溫度進一步升高。
3.個人熱點在開啟
很多人沒有充電或使用手機時手機都會發燙，原因可能是在背景開啟了個人熱點功能，由於iPhone 需要持續提供網路分享服務，這會增加處理器和電池的負荷，導致手機發熱。
4.環境溫度過高
炎熱的天氣或悶熱的環境會讓 iPhone 難以散熱，尤其在戶外拍照、錄影、導航，處理器和電池會產生大量熱量，導致手機發燙。
5. 使用散熱不良的手機保護套
使用厚重或不透氣的手機殼會阻礙散熱，讓熱能難以排出，加劇過熱問題。
iPhone 10招快速降溫方法
1.關閉個人熱點
個人熱點功能會增加手機負荷，建議沒有使用時立即關閉，以防止過熱。
2. 過熱時閒置手機
如果手機過熱，建議暫時關機或將其置於陰涼處，並用電風扇幫助散熱。切勿將手機放入冰箱或水中降溫，以免造成損壞。
3.不要邊充電邊玩手機
充電時應將 iPhone 放在通風良好的地方，避免邊充電邊使用，以防過熱和電池老化。
4.更換 iPhone 電池
若手機經常過熱且使用多年，可能是電池老化所致，建議更換新電池以恢復正常效能。
5.避免在高溫環境下使用手機
避免在車內或陽光直射的地方使用 iPhone，高溫會加劇過熱問題，甚至損壞電池。
6.選擇散熱良好的保護套
選擇散熱良好的保護殼，避免使用厚重或不透氣的手機殼，以確保熱能可以順利排出。
7.關閉手機後台應用程式
在執行高耗電遊戲或應用前，先關閉後台程式，釋放記憶體並降低處理器負擔，防止過熱。
8.使用耳機打電話
長時間通話時，使用耳機或擴音功能，避免手機貼近臉部造成熱能累積。
9.搭配手機散熱器
長時間玩遊戲時，可使用手機散熱器幫助降溫。
10.充電或發熱時改為低電量模式
開啟低電量模式可降低處理器效能，減少電池負擔，防止過熱。