理光香港投入5000萬港元起動「理光香港 InnoAI計劃」，定址香港數碼港成立「Ricoh InnoAI 中心」，並從AI技術資源、拓展業務商業化兩方面為參與企業提供支援，更有機會獲得理光投資基本的潛在資助。《香港01》與理光香港常務董事莊禮基先生進行專訪，講解RICOH Inno AI計劃如何利用理想的技術與人脈，開展獨有的「AI to Business（AI2B）」生態圈，加速 AI 科創公司的產品商業化，協助本地各行各業以 AI 推動業務增長。



理光香港InnoAI計劃啟動儀式雲集香港數碼科技界官員及精英賢達到場。

理光聯手數碼港｜推動香港創新技術發展

理光香港 InnoAI 計劃的重點項目之一，是在本年第二季於數碼港設立「RicohInnoAI」人工智能研究中心。早期將聘請 20 名開發人員，為參與計劃的企業提供良好的工作環境及會議設施，並採購 GPU 資源以支援合作企業的運算需求。理光亞太區董事總經理上杉恵一郎先生指出，香港具備卓越的營商環境及人才資源優勢，結合理光中國研究院提供的先進 AI 技術，包括自主開發的大型語言模型（LLM），計劃將推動香港各產業的技術創新及經濟發展。理光亦將積極帶動此次計劃，充分利用公司的專業知識和資源，激發本地科創公司的創意，為香港企業在亞太區及大灣區的未來發展作出貢獻。

理光亞太區董事總經理上杉恵一郎先生

理光代表莊禮基先生｜分析Ricoh InnoAI 計劃優勢

理光在香港已有超過 60 年的歷史，致力於提供頂尖的技術和解決方案。人工智能技術涵蓋多個領域，包括數據處理、圖像分類、內容創建和程式生成。由他們開發的「RICOH InnoAI Hub」是一個面向企業的AI 知識管理平台，用戶可使用現有AI助理模板或根據自身的業務需求開發專屬 AI 助理。平台支持使用理光自研大模型(LLM)和外部LLM如DeepSeek, GLM, Doubao等進行推理和生成，採用了知識圖譜技術、及生成式 AI技術, 24/7 提供更加準確的知識存取服務。平台設有私有雲，企業數據均在內部獨立儲存和處理，確保組織內部的敏感數據得到全面的保護，避免信息外洩或被非授權使用。

理光香港常務董事莊禮基先生 (Ricky Chong) 進一步向《香港01》講解了 RICOH InnoAI 計劃的優勢：「理光擁有自主開發的企業大型語言模型和 Ricoh InnoAI 知識管理平台。我們的智能多功能打印機具備創新的影像技術，團隊更擁有數十年的 IT 服務經驗，為本地企業在 AI 技術應用上提供實用且相宜的數碼解決方案，實現高效、安全、低成本的知識管理。」

理光香港常務董事莊禮基先生(Ricky Chong)接受《香港01》專訪。

RICOH InnoAI 計劃設有私有雲｜安全性無需擔心

AI代理行銷、HR樣樣精｜更將不斷更新完善

RICOH 更向記者示範了兩個 AI 代理：AI Marketing Assistant 可協助行銷部門建立客製化資料庫，內部數據無需經過網上 AI 平台，公司歷年行銷活動的細節資料均可經由 AI 代理隨問即答；至於 AI Medical Assistant 則是 HR 團隊的得力助手，能代為整理員工醫保資訊，快速解答員工有關求診以至索償的提問。它不僅能減省人力，還能有效提升內部資訊流通。

莊禮基透露：「理光香港已與 10 多間科技公司合作開發行業專用人工智能代理（AI Agent），當中包括知識助理、市場銷售助理、客戶服務助理等等。」未來，AI 代理的用途將更加全面且完善。

莊禮基先生﹙Ricky Chong﹚正在講解RICOH InnoAI計劃。

化身超級聯絡人｜助AI夥伴拓展海外業務

RICOH InnoAI 計劃不僅僅是為本地企業提供 AI 小模型，或與本地創科界合作、持續優化 InnoAI 平台的功能那麼簡單。RICOH InnoAI 計劃將分為四個階段，目標是每年篩選約 50 個優秀的 AI 創科公司成為合作夥伴參與計劃。不僅可使用上述種種開發資源以加速 AI 方案的開發，理光更將為具發展潛力的創業公司提供導師、策略夥伴及專業指導，甚至通過理光創科資助基金（CVC）提供資金支援。

藉由理光多年來累積的市場經驗及專業知識，計劃將帶動這些創科公司把香港的 AI 技術向海外拓展，並將科技創新轉化為真正的市場價值。

圖為專家在理光香港RICOH InnoAI 計劃啟動儀式中，講解平台上的AI工具用途。

理光香港InnoAI計劃合作夥伴｜把AI應用帶給本地不同商業機構

《香港01》還與三位合作夥伴進行簡短訪問，了解他們開發的AI工具有何用途。（請點擊下方圖片閱讀更詳細內容）

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理光利用數碼港超算力中心資源｜打造香港AI 生態圈

RICOH InnoAI計劃的重點是在數碼港設立「RICOH InnoAI 中心」，打造人工智能生態圈。莊禮基解釋，數碼港作為香港數碼科技旗艦及人工智能加速器，目前已聚集了超過 350 間專注人工智能和大數據的創業公司，專注構建完整生態系統：涵蓋運算能力、大型人工智能模型（大模型）、風險評估、行業應用支援及倫理討論，並制定人工智能模型質量、安全標準及管治參考，是將計劃推向成功的重要硬件。

總結：香港將成全球人工智能產業交流樞紐

理光香港投入5000萬港元啟動「InnoAI計劃」，在數碼港設立人工智能研究中心，提供技術資源與商業化支援，並開發安全的私有雲平台及小型AI模型，助企業高效處理知識管理和內部資訊流通。提供導師指導與資金支援，推動AI技術商業化，助力本地企業拓展海外市場，促進香港創新技術發展及經濟增長。

莊禮基先生談及計劃的願景：「理光香港與創科界緊密合作，善用數碼港超算力中心資源，將技術推向大灣區、亞太區及全球 200 多個國家，助本地創科力量『揚帆出海』。」