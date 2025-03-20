高達再度與數碼電子產品品牌Momax聯乘，今次主角包括《高達00》剎那以及《Gundam SEED》系列女主角莉古絲！Momax更在銅鑼灣希慎廣場地庫開設期間限定Pop Up Store，店內有Metal Build高達模型及HARO公仔作裝飾，購物兼打卡。



Momax X Gundam 00行動電源｜PopUp店開售聯乘新產品

其實今次已是Momax 第3批聯乘系列gadget，主打以《高達00》主角機Gundam 00的「GN Drive 太陽爐」為設計概念的5000mAh 15W快充行動電源（$399），以及主角剎那．F．精英圖案卡片型「PINCARD PRO 可充電全球定位器」。（$349）

《高達00》主角機Gundam 00的「GN Drive 太陽爐」為設計概念的5000mAh 15W快充行動電源（$399）及剎那．F．精英圖案卡片型「PINCARD PRO 可充電全球定位器」。（$349）

同場還有《Gundam SEED》系列的HARO球裝飾全球定位器連USB-C充電線（$249／有藍、粉紅色），及莉古絲主題的粉紅貓貓耳冷感風扇，轉速達13800 RPM($349)，後者相信在4月熱天時就一定好搶手。

莉古絲主題的粉紅貓貓耳冷感風扇($349)

《Gundam SEED》系列的HARO球裝飾全球定位器連USB-C充電線($249)

除了以上兩組新產品，其實連0079一年戰爭主題的產品系列亦有新作上架，比如比如2合1渦輪高速吸塵機+清潔套裝。，塔型1-Charge Works Flow 6 插座數位顥示電源盒。T型3插口／2插口插座。還有記者自己最喜歡，旅行必用的伸縮充電線35W旅行充電插座！各款產品都有Gundam、紅彗星、渣古、大魔等機體圖案款式。

Momax《機動戰士高達》期間限定店

地點：銅鑼灣希慎廣場地庫B1層B113號店

日期：2025年3月20日至4月22日

時間：上午10時至晚上10時

記者自己最喜歡，旅行必用的伸縮充電線35W旅行充電插座（＄349）

塔型1-Charge Works Flow 6 插座數位顥示電源盒（＄399）