生成式AI在金融界兩難：進退之間如何決斷？

金融服務業在生成式AI投資方面絕不含糊。世界經濟論壇與Accenture發表的白皮書揭示,預計到2027年,行業在這方面的支出將達到970億美元。雖然金融業因嚴格的監管框架及合規要求而保持謹慎,但發展勢頭不容忽視,AI在處理更複雜業務場景的潛力已經顯而易見。



McKinsey's 2025 State of AI report指出,21%的金融服務機構已在風險、法律和合規職能中採用這項變革性技術,遠高於11%的行業平均水平。加上最近DeepSeek的突破性發展,業界對生成式AI的樂觀情緒高漲,這為亞馬遜雲端運算服務(AWS) Financial Services Executive Forum and Luncheon提供了絕佳的討論契機。

2025年AWS金融科技峰會:Leave Your Legacy · Redefine Your Future

在2025年3月20日的閉門會議上,行業巨頭齊聚一堂,共同探討最熱門的行業話題。以「Leave Your Legacy · Redefine Your Future」為主題,這場全天活動通過一系列主題演講、專家討論和互動展示,探索科技的變革潛力。議程涵蓋生成式AI、數據創新與分析、安全與韌性,以及客戶體驗提升等範疇,為業界提供最佳實踐指南。

回顧過去:為AI突破繪製路線圖

AWS台灣暨香港總經理王定愷 (Robert Wang)在論壇開場時,追溯了生成式AI在金融服務業的演進和應用歷程,重點強調了促使技術發展至今的關鍵里程碑。2024年無疑標誌著生成式AI爆炸性增長的開始,但直到最近,企業主要仍僅將其應用於提高生產力和降低成本的範疇,擔心冒險會危及知識產權和消費者信任。

這一進程與行業對雲技術的接納過程驚人相似。十年前,雲技術同樣因安全和可擴展性因素而遭到初期的猶豫不決。直到經過多年謹慎試驗後,企業才開始接納並將雲基礎設施整合到營運中。王定愷表示,經歷過連通性帶來的好處,企業對AI的接納將更為迅速,他相信2025年將是「行動的一年」。通過專注於實際應用和用例,而非遙不可及的理論。

立足當下:穩步推進創新

Chad Hersh (Head of Worldwide Market Development (Life Insurance) of AWS)從科技角度審視業務發展,呼應了王定愷的觀點,強調企業如何利用技術解決方案解決客戶的痛點。但最引人注目的是Hersh對人類和機器能力的分析。「機器擅長自動化任務,而人類則擅長找出需要解決方法,」他解釋道,指出若善用這種互補關係,可實現協同效應。

通過消除恐懼並利用現有工具,AI的局限可以得到解決,從而充分發揮其在商業價值方面的潛力。AWS鼓勵實驗和嘗試,提供完整的解決方案,靈活的定價選項,確保企業級安全和性能效率。例如,Amazon Bedrock助力構建和擴展AI應用,而Amazon Q則提供即時數據分析,幫助團隊有效地工作。

展望未來:網絡數據安全是「第一位」

儘管普遍認為生成式AI將在一夜之間改變一切,AWS首席技術專家Olivier Klein提供了更務實的AI趨勢展望。隨著AI agent、自然語言編程和模型蒸餾成為下一波創新的前沿,重要的是認識到這些技術不再是閒置的機會,而是正在我們面前成熟的工具。企業如Vistra就把握機會,引領全球業務轉型。

此外,Klein將量子計算的出現視為「真實存在」而非理論,建議企業重新思考網絡安全。在高度監管的金融服務業,創新不必以風險為代價。雖然量子計算尚未進入主流,但預計到2035年將出現完全容錯的量子計算機。在開發下一代軟件和應用時,企業應將雙因素驗證等安全措施視為第一要務,而非等待量子和數據安全威脅成為現實。

Paul Vixie (Deputy Chief Information Security Officer and Vice President of AWS)提醒大家,分層防禦是前進的方向。這包括實施政策、網絡安全、身份管理和數據保護,作為敏感信息的保護欄。Vixie強調從不同角度考慮安全的重要性,不僅要保護生成式AI應用免受生成式AI威脅,還要利用相同的技術減少漏洞。

最後,不可忽視的是道德考量,因為品牌建立在客戶的信任之上。Vixie討論了在安全實踐中融入負責任AI (Responsible AI)框架的重要性,這包括公平性、可解釋性、穩健性和透明度等原則——這些都是創建任何基礎設施(無論是否涉及AI)的關鍵。通過採納這些基本的道德理念,組織可以減輕AI偏見、數據操縱、網絡攻擊。

隨着金融服務業進入2025年,論壇分享的見解將成為業務領導者和技術主管的指引,協助他們在這複雜的環境中前行,讓AI成為重塑行業本質的戰略工具。在AWS的協助下,任何商業模式創新都能以更安全、更低的成本及有效地完成。