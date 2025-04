AWS Summit 2025 5 月盛大舉行 AI 雲端熱門議程率先看

AWS Summit 2025 將於 2025 年 5 月 8 日於香港會議展覽中心盛大舉行,是各界向雲端領袖學習和合作的良機。你可以從 60+ 場會議中選擇與你業務相關的主題,包括數據和生成式 AI 到雲基礎設施、安全性、彈性等。你既可以直接從客戶、合作夥伴了解他們的雲端發展,亦可以即席向 AWS 專家發問。當日有多場並行的會議、研討會和培訓。你可以按自己的需求選擇出席相關的活動。無論你是雲端新手或技術人才,都一律歡迎報名參與 2025 年香港 AWS 峰會,一同學習新知識。

以下精選數個熱門主題,由淺入深 (Level 100為最初階,Level 400為最高階),供讀者參考可參加哪些活動。

AI 創新促進業務發展 開拓無限商機

1. Gen AI in Action: From Prototype to Production (Level 100)

此活動講述全球領導者如何利用 AWS 全面的生成式 AI 產品來實現業務影響。了解 Amazon Nova、Amazon Bedrock 和 Amazon Q 等新服務如何在使用案例中創造價值。

2. Building a Mature GenAI Platform on AWS (Level 200)

此活動講述生成式 AI 可觀測性和平台元件的最佳實踐。了解如何使用 FM Hub、AI Gateway、數據整合、編排 (orchestration)、安全性和治理,從 POC 到生產,同時涵蓋負責任 AI 實踐。

3. Responsible Generative AI: Evaluation Best Practices and Tools (Level 300)

此活動讓你了解 LLM 應用程式的負責任評估流程,包括 RAG、代理 (agent) 和防護機制。發現用於評估、風險評估、指標選擇和結果解釋的開放訪問庫和 AWS 服務。

聚焦行業實際案例 吸取成功經驗

1. Next-Gen Retail: Transforming Customer Experiences with AWS Innovation (Level 100)

此活動讓你了解 AWS 如何通過尖端技術和創新改變零售業格局,窺探領先的零售商如何利用 AWS 服務創建個人化的購物體驗、優化供應鏈並在數位時代推動業務增長。

2. Cross-Border Success: Building Global Digital Journey with AWS (Level 100)

此活動讓你了解 AWS 如何使企業能夠無縫擴展到中國、香港及其他地區,屆時將探討經過驗證的策略和 AWS 解決方案將如何幫助公司開拓國際市場、克服技術挑戰並在全球範圍內擴展其業務。

除以上內容,高峰會當日更有圍繞數據分析、雲端開發、基礎設施等主題。歡迎了解議程,探索適合自己的活動。