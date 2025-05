亞馬遜雲端服務 (AWS) 於5月8日在香港會議展覽中心舉辦了AWS Summit 年度峰會及博覽 2025,吸引了數千名業界人士參與。今年活動以「We Invent So You Can Build Anything You Imagine」為主題,重點展示最新雲端科技及生成式AI應用,並提供超過60場專業講座及多項實用工作坊。



歷屆最大規模AI體驗區成焦點

本次峰會最受矚目的環節是名為「AWS AI Hub 」的大型展示區,是AWS Summit香港歷屆最大規模的生成式AI體驗區。參觀者可透過互動式展示了解AI技術的實際應用案例,包括Amazon Bedrock、Amazon Q等企業級大型語言模型服務。多家香港企業亦在場展示如何利用生成式AI提升業務效率及創新服務。

政府高層與企業領袖共商數碼未來

數字政策辦公室數字政策專員黃志光先生, JP擔任峰會主禮嘉賓,在開幕演講中強調香港特區政府推動數碼化轉型的決心。

AWS香港及台灣董事總經理Robert Wang在主題演講中分享了雲端科技的最新發展及AWS支援企業數碼轉型的策略。他特別強調:「生成式AI將徹底改變企業運作方式,協助香港企業提升競爭力。」

現場亦邀請了來自PayMe by HSBC的行政總裁Brad Jones及HKT 的消費者營銷及收費電視董事總經理Derek Choi分享他們如何利用AWS雲端技術改革業務模式。

多元化專業工作坊滿足不同需求

本次峰會特別設計了多場實用工作坊,適合不同程度的參與者,從初學者到專業IT人員均可找到適合自己的課程。工作坊內容涵蓋生成式AI應用、雲端遷移、數據分析等熱門主題。

AWS培訓與認證部門亦在現場提供專業諮詢,協助參與者規劃雲端技術學習路徑。許多參與者表示,這些工作坊提供了寶貴的實踐機會,有助於他們將所學知識應用到實際工作中。

專為初創企業打造的創新平台

「AWS Hong Kong Startup Day」為本地初創企業提供了展示創新科技的平台。多家香港初創代表,包括AlikeAudience產品經理陳智豪(Jethro Chan)和Apoidea Group聯合創辦人及集團行政總裁鄭俊弘(Cheney Cheng),分享了他們如何利用AWS技術擴展業務。

現場有專屬的「Ask an Expert」諮詢區,讓參與者能與AWS專家一對一討論特定技術問題,獲取個人化建議。

行業專用解決方案展示

「AWS for Industries Pavilion」展示了針對不同行業的專用解決方案,包括金融服務、零售、媒體及娛樂等領域。參觀者可以通過互動演示了解如何將AWS技術應用於特定行業場景。

行政人員專屬活動促進高層交流

「AWS ExecLeaders」作為峰會內的專屬高級管理人員活動,為企業決策者提供了獨特的交流機會。參與者可以接觸到精選內容、討論小組,並與全球同行建立聯繫。

據活動組織者透露,今年ExecLeaders活動吸引了過百名企業高層參與,創下歷年新高,反映企業對於雲端技術與生成式AI的戰略關注度正持續增長。

業界人士普遍認為,AWS Summit Hong Kong 2025不僅展示了最新的雲端科技發展,更為香港企業提供了寶貴的學習和交流平台,有助推動本地數碼經濟發展。