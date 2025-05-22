網上報稅教學2025｜8個扣稅方法助你節省近$10000、寛限期多1個月｜又係時候要填2024/25年度的個別人士報税表，有8個填表貼士可以幫你節省近$10000元稅額！而使用網上報稅，交表寛限期更可以延長多1個月，即睇貼士！



網上報稅教學2025｜8大慳稅位 扣超過$10000元稅額！

根據稅務局資訊，2024/25年度的個別人士報税表已於2024年5月2日寄出，納税人須於報税表發出日期起的1個月內(即2025年6月2 日或以前)妥及交回報税表，遲報稅分分鐘而被罰$10000元！改用網上報稅的方式就可延長1個月交表寛限期，記得盡快填表了。下面有圖表可看到各種個人免稅額，快看看那個合用、不要填漏！👇🏻

另外，其實MPF／個人進修／慈善捐款項目都可以扣稅，即睇8個慳稅位，扣超過$10000元稅額！



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網上報稅教學2025｜個人免稅額8扣稅項目省達1萬

至於點樣網上報稅呢？首先最好安裝「智方便」流動應用程式，並開通你的「智方便＋」資格，才能夠在GovHK 香港政府一站通內使用「稅務易」網上報稅。



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