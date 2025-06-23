SNH48年度青春盛典．香港演唱會2025｜公售搶票攻略｜座位表+連結

SNH48年度青春盛典．香港演唱會2025｜6.23 公售搶票攻略｜附座位表+連結｜SNH48 GROUP第十二屆青春盛典，即將於8月2日香港開唱，各位fans們又要去搶票了，公布6月23日將會正式公售，想了解如何搶購，一定要留意以下攻略。



「SNH48 GROUP 第十二屆年度青春盛典 MEET48.WEB3.0年度全球偶像人氣總決選」華語區大型青春女團SNH48 GROUP第十二屆年度青春盛典頒獎典禮暨演唱會定檔8月2日，於香港亞洲國際博覽館Arena舉辦。以多元的舞台文化為底色，以熱血與青春為羽翼，SNH48 GROUP五地姊妹團SNH48（上海）、GNZ48（廣州）、BEJ48（北京）、CKG48（重慶）、CGT48（成都） 共計200餘名成員攜手帶來優質舞台徵程，以全新的視野發展國際新紀元成員。本次演唱會也將特別邀請多位國內及海外著名歌手、明星藝人現場共演，與SNH48 GROUP共同打造時代潮流新風暴。

SNH48年度青春盛典 香港演唱會2025｜6.23 Cityline門票公售

開賣時間：2025年6月23日中午12時

開賣連結：Cityline連結1、Cityline連結2

票價分為港幣 $1,480 / $980 / $480

BABYMETAL香港演唱會2025 購票資訊

SNH48 GROUP 年度青春盛典 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「SNH48 GROUP 年度青春盛典」座位表及門券價錢為$1,480 / $980 / $480

SNH48 GROUP 年度青春盛典演出日期

SNH48 GROUP 年度青春盛典 演出日期為2025年8月2日 下午3時，只演1場。

SNH48 GROUP 年度青春盛典 公開發售資訊

早前公佈了SNH48 GROUP 年度青春盛典 將於6月23日中午12時透過Cityline購票通發售。

👇SNH48年度青春盛典 2025 座位表👇

👇Cityline購票流程參考👇（以早前五月天優先售作示範）

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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記者亦成功搶購LE SSERAFIM門券

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SNH48年度青春盛典．香港演唱會2025｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「SNH48 Group 年度青春盛典」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。