AI讓家電進化　多模態感知、大數據、場景化服務　智能還可當管家

現在各種家電產品都在主推AI功能的創新，比如從清晨自動調節的空調，到智能管理食材的冰箱，再到自主規劃清潔路徑的掃地機器人，這些創新正在重塑家庭生活的每一個細節。那麼到底都有哪些創新功能呢，今天我們來盤點一下！



AI功能如何解決生活痛點

智能空調的體驗很多人都說不錯，當用戶說出「不要對着我吹」時，搭載毫米波雷達（millimeter wave）與視覺識別技術的空調能自動調整風向，避免直吹帶來的不適。這種「無感交互」背後，是空調整合溫濕度、PM2.5、二氧化碳濃度等多維度傳感器數據，動態優化送風模式的能力。例如，夜間根據用戶體動與體溫變化自動調節風速，解決「半夜凍醒」的普遍痛點。這種主動服務能力，使空調成為改善睡眠質量的健康夥伴。

AI冰箱（中關村在線提供）

AI冰箱則通過氣味傳感器識別1300多種食材異味，並結合用戶健康數據生成個性化食譜，智能冰箱無需手動錄入食材訊息，毫秒級抓拍技術自動更新庫存，過期前3天推送預警，同時根據食材類型匹配保鮮模式。

AI冰箱（中關村在線提供）

洗衣機的AI功能搭載視覺大模型的洗衣機能精準識別衣物材質、顏色和數量，自動匹配洗滌程序並提示串色風險。乾衣機通過濕度傳感器與MEMS技術即時監測衣物乾濕狀態，動態調整烘乾時長，避免過度烘乾損傷面料。

掃地機器人的AI進化更具戲劇性。仿生機械手技術的應用，使掃地機器人能完成抓取襪子、挪動物品等複雜動作，清潔覆蓋率顯著提升。部分機型還能通過大模型學習用戶習慣，自主規劃清潔路徑，甚至處理狹窄縫隙等傳統清潔死角。

從效率工具到情感夥伴

AI功能帶給用戶的升級體驗本質還是以人為本。例如，智能空調通過AI睡眠模式，將卧室垂直溫差控制在1℃以內，耗電量顯著降低，這種「無感舒適」的實現，使空調成為改善睡眠質量的健康夥伴。智能冰箱不僅能管理食材，還能分析用戶體檢報告，生成低糖、低脂等健康膳食規劃，將冰冷的家電變為關注家庭成員健康的「生活顧問」。

智能空調通過AI睡眠模式，將卧室垂直溫差控制在1℃以內，耗電量顯著降低。（中關村在線提供）

交互方式的革新同樣顯著。自然語言處理技術支持方言識別與模糊指令，用戶說一句「朋友來了」，系統即可自動調暗燈光、開啟空調換氣模式、播放舒緩音樂。這種「類人對話」能力，使家電從「工具」變為「可信賴的夥伴」。而空調的AI雙系統分控科技，通過上下分區送風實現「上冷下暖」，創造出「沐浴式製冷」的獨特體驗，將空調從功能性設備升華為空間美學的一部分。

不過，AI功能的實用性仍需回歸用戶核心需求。行業調研顯示，部分「AI家電」仍停留在「語音控制+傳感器」的初級形態，例如某品牌洗衣機主打「語音點歌」卻未提升洗淨比，這種功能堆砌反而削弱了產品核心價值。

部分已發佈AI家電的品牌👇👇👇

未來還能夠怎麼變？

家電正從單一傳感器升級為多模態感知系統。例如，空調的「感知之眼」能無死角聽聲辨位，識別房間內多個人的不同指令；淨水器通過NFC模塊與智顯龍頭，即時顯示水質數據並提供濾芯更換建議。

AI烹飪大模型不僅能指導用戶做菜，還能通過面部識別健康狀況，調動蒸烤箱、油煙機等設備協同完成烹飪全流程。這種「任務級」決策能力，使家電從執行工具變為任務管理者。大數據幫助用戶顯著提升體驗。

抽油煙機加上AI功能，可把油煙更有效抽走？（中關村在線提供）

通過學習用戶習慣，AI系統能自動生成「晨起模式」「觀影模式」等個性化場景方案。當用戶說「我想看電影」，系統會聯動電視、空調、窗簾、燈光等設備，自動調節至最佳觀影狀態。這種「隱形管家」式的服務，使家電從孤立設備進化為有機協同的智慧生態。

所以從多模態感知，到大數據支持，再到場景化的提供服務，這將是未來家電AI功能提升的三個方向。

展望未來，AI家電將承擔更多職責，比如具身智能領域，家務機器人將逐步承擔更多家庭任務，從清潔到簡單整理，甚至陪伴老人兒童。健康管理方面，家電通過傳感器監測用戶健康數據，提供個性化的生活建議，例如電視通過AI視覺監測用眼習慣，自動調整屏幕亮度與觀看距離；冰箱為家庭成員建立營養檔案並提供飲食建議，成為健康生活的守護者。

延展閲讀：家電什麼情況下應換新？5大場景優先處理 衛生隱憂最容易被忽視（點擊鏈結看全文）

+ 6

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】