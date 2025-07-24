山手線車廂驚現手機爆炸　煙霧充車廂需緊急停駛　防手機過熱貼士

山手線車廂驚現手機爆炸｜早前7月20日下午，東京山手線發生了一宗手機爆炸意外。一部行駛中的JR於新宿站至新大久保站之間突然在車廂內冒出大量煙霧，車廂內一時驚慌，乘客紛紛逃離座位。事後調查發現，這場煙霧的源頭是一部手機疑似因過熱而起火爆炸，迫使列車緊急停駛。



東京消防廳接獲通報後迅速派員到場處理，初步確認無人傷亡，但列車一度因煙霧瀰漫而無法繼續行駛，所幸列車停靠後，乘客均已順利疏散。警方與消防單位目前正進一步調查手機爆炸的詳細原因，包括是否因長時間使用、過熱、電池故障，或是使用不合規的第三方充電配件等因素所致。JR東日本則表示，為了保障乘客安全，在事故發生後已立刻展開列車與車站安全確認程序。

近年來，隨著智慧型手機性能提升，處理器效能更強、功能更多，同時也帶來更大的耗電與熱能產生。在炎熱天氣、長時間充電或執行高負載APP（如打機、影片剪輯等），手機溫度易急劇上升，若電池本身質量不佳、或遭受損壞，更容易引起膨脹、起火甚至爆炸的危機。

因此，如何正確使用與保養手機，防止過熱，成為每位用家必須了解的重要知識。首先，絕對不可在高溫環境下長時間使用手機，例如將手機放置於陽光直射的汽車內、靠近爐具旁或悶熱的密閉空間。這些環境容易讓手機內部快速升溫，或損害電池壽命，甚至引致起火。用家應盡量將手機置於陰涼處，尤其在充電時避免使用被褥或衣物覆蓋，以免熱氣無法散出。

其次，避免一邊充電一邊進行高耗能操作，例如玩大型遊戲、觀看高畫質影片等。這樣的操作會使手機在充電與高運算的雙重壓力下產生大量熱能，加速電池老化，風險倍增。最佳做法是讓手機在充電時維持靜止狀態，或者關閉不必要的應用程式，讓手機能有充足的散熱時間與空間。

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除了上述兩個方法，我們還可以從日常使用習慣中再加強防範。例如定期檢查電池狀況。現在許多手機系統內建電池健康度顯示功能，用戶可定期查看電池效能是否異常下降，若發現電池膨脹、電量掉得特別快、手機明顯異常發熱，應儘早聯絡專業維修中心進行檢查或更換。