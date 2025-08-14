金門變《鬼滅》打卡點？內地人湧入金門睇無限城篇　偷錄問題嚴重

日本超人氣動漫《鬼滅之刃》推出最新劇場版《無限城篇》，上映後迅速掀起熱潮，各大影院一票難求，不少死忠甚至連刷多場。然而，對於大陸粉絲而言，《鬼滅之刃：無限城篇》的正式上映日期至今仍未確定，讓一眾粉絲心急如焚。於是，就有部分福建的內地粉絲去金門（台灣）觀賞，意外令金門成為另類的《鬼滅》打卡點。



從福建、廈門、泉州等地搭船過來金門僅需短時間，大陸粉就選擇入境台灣，只為搶先一睹《無限城篇》。據當地居民透露，這幾天戲院門口人潮洶湧，其中不少人不僅手持電影周邊，還特地Cosplay成《鬼滅之刃》中的經典角色，成為另一個打卡點。對於金門影城而言，這無疑是一次意外收穫，有台灣人打趣道：「感謝陸客幫忙回血，這下影院暫時不用擔心生意冷清了。」

隨著跨境睇戲人潮湧入，偷錄盜版的問題也隨之浮現。有影迷在社交平台抱怨，場內有人公然拿出手機拍攝銀幕，甚至在短視頻平台上已經出現疑似片段流出。這種行為不僅侵犯版權，更破壞了其他觀眾的觀影體驗，也引發了不少網友對於盜版氾濫的憂慮。

回到《鬼滅之刃》的現象級熱度，自動畫化以來便憑藉精美的畫面、飽滿的人物刻畫與扣人心弦的劇情，牢牢抓住全球觀眾的心。尤其是「無限城篇」作為原作的高潮橋段，更是粉絲多年期待的重頭戲，突然是首波就對上弦三幫大哥報仇。如今，金門因為地緣與政策的特殊性，意外成為大陸粉絲的「朝聖地」，也讓當地在短時間內感受到前所未有的觀光熱潮。