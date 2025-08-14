華為Pura 80 Ultra被評最強攝影手機　1英寸大底+可變光圈是關鍵

華為Pura 80 Ultra以175分的成績斬獲DXOMARK第六版影像榜單榜首，再度刷新行業紀錄，成為當前影像表現最為出色的手機產品。



DXOMARK方面表示，該機搭載自研紅楓原色影像系統，融合1英寸大底主攝、多光譜傳感器、可變光圈設計與深度優化算法，實現軟硬件完美協同，全面提升影像表現。

在拍照子項中，華為Pura 80 Ultra創下180分的新高。其最大亮點在於精準的畫面分割技術，能將人物與景物元素分離處理，分別呈現自然真實的色彩、細膩討喜的膚色以及穩定的白平衡。

相比iPhone 16 Pro Max，憑藉1英寸大底主攝與可變光圈設計，該機在各類環境下均能保持畫面明亮通透，細節豐富度與色彩一致性領先同級。可變光圈技術確保多人合影時全員清晰，自動對焦響應迅速，即便在暗光環境下，也能拍出純淨細膩的畫質，噪點控制堪稱出色。

人像拍攝方面，華為Pura 80 Ultra與vivo X200 Ultra的虛化效果不相上下，分割精度極高，髮絲細節自然靈動，虛化過渡柔和且層次感鮮明，能有效突出拍攝主體。不同的是，vivo美顏更濃，華為更自然。

變焦性能是另一大亮點，尤其在10倍遠攝焦距下，其清晰度優於vivo X200 Ultra，細節鋭利，色彩與曝光一致性佳；配合超廣角，拍攝視野開闊、畫面自然統一、畸變控制到位。

視頻子項中，華為Pura 80 Ultra以166分與iPhone 16 Pro Max、OPPO Find X8 Ultra並列第一。

多光照環境下的細節保留與降噪效果出色，防抖性能穩定流暢，即便手持拍攝也能獲得絲滑畫面，高倍視頻變焦時仍保持清晰。

