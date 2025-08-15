作為一名《進擊的巨人》粉絲、調查兵團香港分隊成員，我最期待的「畫展」出現了！《進擊的巨人展FINAL》ver. HONGKONG 即將在2025年9月9日至10月26日降臨香港啟德！主辦方將日本展精華原汁原味帶到香港，近200幅複製原畫加上精心設計的影音場景，唔少展品都非常巨型，有如投入巨人世界；入場更可獲珍藏限定複製手稿，Pop Up Store 將有空運到港的限量精品，以及不少香港首賣新貨！

《進擊的巨人展FINAL》ver. HONGKONG 香港站門票已經在01空間開賣！



超高樓低展區｜2.4米高「巨人大戰」劇場

今次展覽地點在啟德雙子匯 The Twins SOGO啟德店10樓，這個展覽館最大優點是「樓底高」，場內設有2.4米寬9米超巨大型螢幕所打造的「巨人大戰」劇場，兩段合共約10分鐘的影片，把牆內與牆外的戰場拉到眼前，配合「從天而降的巨人」等經典場景重現，有如置身巨人漫畫世界、投入感十足。

場內設有高2.4米、9米寬超巨大型螢幕所打造的「巨人大戰」劇場

「從天而降的巨人」經典場景重現，有如置身巨人漫畫世界、投入感十足。

200幅複製原畫｜牆外牆內的抉擇

全場近200幅複製原畫，以及其他互動展品，將劃分為8大區擺放，當中更有一些互動選擇，影響你的觀閱次序，相當有趣！序章「開幕劇場：人生的選擇」以昏暗光影帶你回到故事起點，片尾更要你在「牆內／牆外」作選擇；這個抉擇會影響之後於「原畫的世界1：牆的世界」所見內容，切身感受牆內外的分野；之後在「原畫的世界2：衝突與死鬥」兩個世界交會，戰爭與理念碰撞一觸即發。（留意選擇第1或第2展區後不可回頭）

序章「開幕劇場：人生的選擇」以昏暗光影帶你回到故事起點，片尾更要你在「牆內／牆外」作選擇

每次入場只可從「原畫的世界1：牆的世界」「原畫的世界2：衝突與死鬥」中二揀一，不能回頭。

立體道具重現故事名場面

實體展品方面，作者不希望展覽只是一些巨型角色打卡立牌，反而用「慘劇的跡象」為主題，立體重現故事中一些有象徵意義的道具：海邊的貝殼、里維兵長的斗篷、艾爾文的繩結領帶、亞妮的戒指、漢吉的護目鏡……每件道具都承載角色命運與傷痕。

「慘劇的跡象」為主題，立體重現故事中一些有象徵意義的道具

9位角色的英雄群像

「原畫的世界3：英雄們」則以艾連、米卡莎、阿爾敏、艾爾文、里維、漢吉、約翰、吉克、萊納等群像，呈現各階段性格與關係的細膩變化。

「原畫的世界3：英雄們」

「訪談：創作出故事的人」會播放諫山創的訪談影片，並展出他10年間的草稿，從多元角度理解作品核心。

「訪談：創作出故事的人」

看畢展覽後當然到Pop Up Store購物時間，離開展區前往商售區後就不能返回展區，購物區位於場內，只限已購買展覽門票的莧眾入場購物。Pop Up Store 將有空運到港的限量精品，以及不少香港首賣新貨。留意現場貨品售完即止，接受的付款方式包括現金、八達通、Visa/Master、Alipay HK、WeChat Pay HK。

進擊的巨人展FINAL ver HK 情報

日期：2025/9/9–10/26

時間：11:00–21:00（最後入場：20:00）

地點：啟德雙子匯 The Twins SOGO啟德店10樓

特色：8大專區、近200幅原畫、9米巨幕立體劇場、入場贈限定複製手稿、限定周邊

其他情報：展場並非全區開放攝影、請留意現場標示。場內禁止飲食與攜帶寵物（導盲犬除外），遇八號或以上颱風或黑雨，開放安排或受影響。



預售票種

雙人票$198/預售單人特典票$148(連特典)

展期間發售票種：單人票$120(分9月／10月兩款不同款式紙本門票)、優惠單人票$98（3歲以上學生及65歲以上長者適用）、特典單人票$168(連特典)



年齡未滿３歲及90公分以下的幼童，可由家長免費帶同入場 (入場需驗證)



