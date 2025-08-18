網紅實測華強北翻新一部爛iPhone　包裝﹑電池全造假　買機小心！

有沒有想過在市面上買到未開封的手機，其實有機會不是「全新」的呢？內地 YouTuber@極客公園 Geek Park 實測，在深圳華強北買一部破爛的 iPhone 14 Pro Max，並由華強北的專家修復和買包裝配件，發現只要比真正的全新機低很多的價格就可以翻新一部 iPhone，而且很難發現。



YouTuber@極客公園 Geek Park 花 3300 人民幣，買來一部外殼已明顯損壞的 iPhone 14 Pro，目的是把這部已經久經使用的 iPhone，翻新成一部看上去像全新，未開封的「新機」。

極客公園 Geek Park 把外款破損的 iPhone，交給維修人員把螢幕和邊框（290人民幣）更換成完好無缺的配件，更把本來已經碎裂的鋼化膜，更換成全新的鋼化膜（90人民幣），基本上外殼已經有如全新一樣，但當然使用的並不是 Apple 官方的零件。

其後，再去華強北買一個 iPhone 14 Pro Max 黑色 512GB 的包裝盒﹑一條仿真線，以及封盒的貼紙。真人驚訝的是，這些用來重新包裝的配件，合共只要人民幣10元。由於本身的iPhone只有128GB，極客公園 Geek Park 更找專家把容量擴充到 512GB，花費320人民幣，而全新機的話，兩個容量的差價就有大約 $2000。

+ 8

為了令翻新機更難以被辨破，更利用黑科技把電池更新，變成電池健康度 100%，以及電池充電次數為0。當然，這只是當手機上查電池情況時才看到的假數據，而不是把電池真正還原成全新，不過這已經能騙到大部分一般用家。最後，就把封盒貼紙貼上去，就成為一部「全新」的 iPhone 14 Pro Max。

由此可見，要把一部二手機翻新成看上去是全新的手機，其實並非難事，特別是對於擁有技術和大量仿真零件的華強北來說。因此，用家在非官方渠道買手機時，要小心選擇信譽良好的店家，不要以為封條未開，機況良好就覺得一定是全新。

資料來源：YouTube