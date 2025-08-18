Ariel Project 香港傳奇地偶女團 9.5 限定復活｜成立於 2015 年的香港日系地下偶像女團「Ariel Project」（以下簡稱 AP），AP 的隊員當中，不少人依然是香港「地偶圈」中的紅人。她們為紀念成軍 10 周年，6 位隊員決定在 9 月 5 日一日限定重組，舉行 10 周年紀念演唱會【海に響く永遠 Voices Of Sirène】！AP 以海洋和人魚公主為主題，活潑動人的歌聲演唱會即將開始啦！



Ariel Project 10周年紀念演唱會【海に響く永遠~Voices Of Sirène~】官方圖片

AP在2015年成立時，背後經理人為純正日本公司，成立不久已超多演出機會，比如被選為「香港遊戲展2015」表演嘉賓，並代言手遊《寵物聯盟》，AP 合共擁有7首原創歌曲，均由知名日本女子樂團 SILENT SIREN 的音樂製作人主理，2018年更打入Billborard 排行榜100位。

AP 創隊成員有AOI、SeinA、Hinako、Nanami 4位，後來再追加了Yura及Midori 兩人，她們多次遠征台灣及日本進行活動，例如日本大型偶像音樂祭之一「@JAM EXPO」、SHIBUYA 109 開催的「WEGO TOKYO 海港城擴店開幕派對」，直至2019年因成員各自私事及學業考慮才遺憾解散。

Ariel Project 舊宣傳照（官方facebook圖片）

Ariel Project 舊合照（官方facebook圖片）

成員介紹：AOI

人稱「船長」的她身高腳長，曾代表香港參加神戶「KOBE COLLECTION 2017 AUTUMN & WINTER」時裝展；現時 AOI 同時以個人身份及團隊YUZU BUDDY 成員生份活躍於香港地偶舞台。她也很善長「人間觀察」，將生活小細節與地偶圈的趣事拍成的 IG Reels 幽默感十足。

左現在／右過去（AOI IG/AP官方facebook圖片）

成員介紹：SeinA

現為地偶團「Infinity ♾️ Circus」成員，加上前女團RULER，多次被邀請參加動漫節偶像選舉的表演嘉賓；她不單擁有可愛顏值，聲線超萌的她精於日文配音。

左現在／右過去（AP官方 IG/facebook圖片）

成員介紹：Hinako

現在香港新一代人氣女團 MonoChrome 成員（同時也兼任女團「薄明エルフリーデ」），早前與Lolly Talk 同時受邀出席東京台場的超大型idol fest「TIF」。

左現在／右過去（Hinako IG/ AP 官方 facebook圖片）

成員介紹：Nanami

由於患上重症肌無力症，因需要專心休養治療而中途退團。如今轉型幕後，擔任服裝設計/和音/插畫/日中翻譯等工作，今次是少有看到她重返舞台的難得機會。

左現在／右過去（AP官方 IG/facebook圖片）

成員介紹：Yura

在AP解散後參加女子組合ERROR（比193那隊更早成立），現時與Hinako一樣是女團 MonoChrome 成員，而且也是一位排舞師。

左現在／右過去（ Yura IG / AP官方 facebook圖片）

成員介紹：Midori

AP解散後以本名「Tina Tang」開始模特兒事業，並不定期參與音樂朗讀劇及日系偶像演出。2019年曾參演 ViuTV 原創劇《十七年命運週期》。

Midori IG / AP 官方facebook圖片

教你點玩日系地下偶像LIVE

日系偶像演出與一般演唱會最大不同處，是表演外還有「物販會」時間，Fans可以另外付費購買「合照券」與偶像見面影相、進行短時間的互動交流。今次Ariel Project 的限定復出LIVE【海に響く永遠~Voices Of Sirène~】在演出前／後均設有「物販會」時間，只要有購買演唱會門票即可參加。

Ariel Project 10周年紀念演唱會【海に響く永遠~Voices Of Sirène~】官方圖片

日期：2025年9月5日(五)

時間：17:00-18:00 前物販

18:30 開場/19:00 開演/演出完畢後進行後物販

地點：柴灣青年廣場 Y Studio @Youth Square 2/F

出演成員：AOI Nanami Seina Hinako Yura Midori

票種：VVIP $1219 (限量35位)

福利：特典會及演出時段最優先入場、VIP觀賞區、A3 Size全員簽名海報、全員簽名寬幅拍立得、VVIP 限量版魚人T-Shirt (古參ver.)、熒光棒用膠貼（KB SHEET）、實體門票(附名字)、成員個人小卡全套6張、成員個人襟章全套6個、紀念貼紙、紀念毛巾、成員個人列快速通關證1張

VIP $716 ( 8月10日晚上10時截止)

福利：特典會及演出時段第二優先入場、VIP觀賞區、A3 Size印刷簽名海報、KB SHEE、實體門票、成員個人小卡全套6張、紀念貼紙

早鳥門票$230 ( 8月1日晚上10點截止 )

一般門票 $280 ( 9月3日晚上10時截止 )

即場購券 $ $330 *所有種類門票，均需於入場時另付$20購買飲品

日本偶像女團AKB48 20周年，將於香港舉行紀念演唱會，不過16個女孩中連一個「開國元老」也沒有，實在是有點美中不足。但香港的AP粉絲就不用擔心，因為創隊成員如AOI、SeinA、Hinako、Nanami，以及2期成員Yura、Midori 將全員歸隊，AP的fans當然不能錯過；對日系偶像感興趣的人，也值得去欣賞她們的演出，看看香港地偶頂流女生的唱跳實力。

