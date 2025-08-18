iPhone 18或延至2027年　蘋果手機戰略調整　摺疊屏+Pro版打頭陣

近日，據韓國ETNews報道，消息人士確認蘋果明年將不會發佈iPhone 18基礎款型號。



今年的iPhone 16e就是此次產量策略大改的先鋒，數據顯示，蘋果受其市場表現，明顯拉升了上半年的淡季經營情況。此前就有對方爆料，蘋果從今年開始將保持一年發佈兩次iPhone的策略，彌補上半年新機空窗期，與國產手機貼身肉搏。

除了e系列機型外，從iPhone 18系列開始，標準款也會移到2027年初發佈。

據悉，iPhone 18系列共有6款機型，分別是iPhone 18 Pro Max、iPhone 18 Pro、iPhone 18 Air、iPhone 18、iPhone 18e、iPhone 18 Fold。其中，iPhone 18 Fold是蘋果首款摺疊屏，目前供應鏈和多位權威人士都確認，這款產品會在明年9月正式登場。

同時iPhone 18 Pro系列會將Face ID組件置於屏幕下方，減小動態島挖孔面積，甚至可能實現類似Android的單前攝挖孔。

具體發佈節奏如下：

2025年下半年發佈iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max四款機型

2026年上半年發佈iPhone 17e

2026年下半年將發佈iPhone 18 Pro Max、iPhone 18 Pro和iPhone 18 Air，此外還有蘋果首款摺疊屏——iPhone 18 Fold

2027年將發佈iPhone 18和iPhone 18e機型



此後，iPhone標準版將常年維持在上半年發佈。

延伸閲讀：iPhone 17系列必換！24大亮點解析 A19晶片領銜 穩用3年超值得（點擊連接看全文）

+ 2

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】