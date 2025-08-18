iPhone 18或延至2027年 蘋果手機戰略調整 摺疊屏+Pro版打頭陣
撰文：快科技
出版：更新：
近日，據韓國ETNews報道，消息人士確認蘋果明年將不會發佈iPhone 18基礎款型號。
今年的iPhone 16e就是此次產量策略大改的先鋒，數據顯示，蘋果受其市場表現，明顯拉升了上半年的淡季經營情況。此前就有對方爆料，蘋果從今年開始將保持一年發佈兩次iPhone的策略，彌補上半年新機空窗期，與國產手機貼身肉搏。
除了e系列機型外，從iPhone 18系列開始，標準款也會移到2027年初發佈。
據悉，iPhone 18系列共有6款機型，分別是iPhone 18 Pro Max、iPhone 18 Pro、iPhone 18 Air、iPhone 18、iPhone 18e、iPhone 18 Fold。其中，iPhone 18 Fold是蘋果首款摺疊屏，目前供應鏈和多位權威人士都確認，這款產品會在明年9月正式登場。
同時iPhone 18 Pro系列會將Face ID組件置於屏幕下方，減小動態島挖孔面積，甚至可能實現類似Android的單前攝挖孔。
具體發佈節奏如下：
2025年下半年發佈iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max四款機型
2026年上半年發佈iPhone 17e
2026年下半年將發佈iPhone 18 Pro Max、iPhone 18 Pro和iPhone 18 Air，此外還有蘋果首款摺疊屏——iPhone 18 Fold
2027年將發佈iPhone 18和iPhone 18e機型
此後，iPhone標準版將常年維持在上半年發佈。
延伸閲讀：iPhone 17系列必換！24大亮點解析 A19晶片領銜 穩用3年超值得（點擊連接看全文）
+2
iPhone 16 Pro兩千呎高空捍落無損！最強跌落測試還靠Find My尋機iPhone 17 Air最薄5.5mm！電池只有2800mAh不及7 Plus？續航成疑OpenAI收購io研發AI設備 Meta稱霸VR/AR 蘋果如何面對新挑戰？iPhone出貨30億部里程碑！蘋果Q3營收940億超預期 庫克這樣回應iPhone 17全線加價！Pro機價首破$9000．全因特朗普加印度25%關稅iPhone 17 Pro新爆料 8倍光學變焦+頂部相機按鍵 影相更專業
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】