iOS 18.6.1電量測試｜比較7款iPhone 5款電量提升 iPhone16又跌
撰文：陳錦洪
出版：更新：
iOS 18.6.1 電池續航力測試｜iOS 18.6.1 增強照片App 整理與篩選功能，亦加入 8 款 Emoji，包括長號、寶箱、大腳怪、虎鯨及芭蕾舞者等。不過，對各款 iPhone 的電池影響又如何呢？YouTube@iAppleBytes 亦針對 7 款升級了 iOS 18.6 的 iPhone 測試電池續航力。
iOS 18.6 電池續航力測試
YouTube 頻道「iAppleBytes」用iPhone SE 2020、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13、iPhone 15、iPhone 16，7款手機進行測試，在滿電的情況和電池健康度約在 90% 以上的情況，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 18.6.1 版本下電池使用情況。
+2
測試發現，有 5 款 iPhone 的電池續航力增加，包括：iPhone SE 2020（增加6分鐘）﹑iPhone XR（增加20分鐘）﹑iPhone 11（增加51分鐘）﹑iPhone 12（增加10分鐘）﹑iPhone 13（增加9分鐘）；另外 2 款的電池續航力都減少，包括：iPhone 15（減少7分鐘）﹑iPhone 16（減少17分鐘）。
資料來源：YouTube