iOS 26 Beta 7加入電源新模式 美版Apple Watch血氧功能再次回歸
撰文：快科技
出版：更新：
8月19日凌晨，蘋果發佈了iOS 26開發者預覽版Beta 7，雖然已經處於測試後期，但依然加入了新功能。
首先是美版Apple Watch的血氧檢測功能回歸，這與上周的iOS 18.6.1正式版同步，為美國Apple Watch Series 9、Series 10和Apple Watch Ultra 2用戶提供了新的血氧體驗。
從2024年1月18日開始，因美國國際貿易委員會（ITC）認定蘋果部分Apple Watch血氧傳感器專利侵權，所有在美國銷售的Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2不再具備血氧檢測功能。
當用戶打開Apple Watch血氧檢測應用程序時，手機會彈窗提醒用戶，該應用程序已不可用，如今終於回歸。
iOS 26還在iPhone上加入了自適應電源模式，以及現有的低功耗模式。
蘋果表示，自適應電源模式可以在必要時進行「性能調整」以延長iPhone的電池壽命，包括略微降低顯示屏亮度，允許某些活動「花費更長的時間」，以及在iPhone的剩餘電池壽命達到20%時自動打開低功耗模式。
Beta 7在「設置」應用程序的「電池」→「電源模式」下添加了一個額外的自適應電源通知切換，此設置允許用戶選擇是否在每次啟動自適應電源模式時接收推送通知。
需要注意的是，雖然iOS 26支持iPhone 11系列及更新機型兼容，但自適應電源模式僅適用於iPhone 15 Pro及更新版本。
此外，iOS 26 Beta 7還修復了一個屏幕截圖外觀變暗的BUG。
相關文章：Apple Watch也要推摺疊款？雙螢幕雙相機設計 再次革新智慧穿戴
+11
消委會智能手錶/手環評比｜Apple Watch排第2．一款心率誤差達21%全球智能手錶市場 蘋果與三星霸主地位動搖 這國產品牌表現出色Apple Watch 11傳聞：發售日+售價整合｜將有血壓監測/血糖追蹤？iPhone 17將於9月9日發布？開賣日曝光 仲有4款硬件同步發布iPhone 18或延至2027年 蘋果手機戰略調整 摺疊屏+Pro版打頭陣iPhone 17 Pro工程機曝光 保留實體SIM卡槽 中國或推進eSIM放開iPhone 17 Air超薄機身取代Plus 靠2900mAh電池+單攝能贏市場？
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】