SQUARE ENIX 香港限定店現場直擊｜每位學生時代都曾通頂打日本J-RPG的遊戲迷，相信都對SQUARE的《Final Fantasy》、ENIX 的《Dragon Quest》兩大國民級RPG系列如數家珍。

由即日至9月1日，尖沙咀河內道K11 Art Mall （記得是「沒有」戲院那個K11！）最近就舉辦了「SQUARE ENIX POP-UP HONG KONG」期間限定店，一個場地集合了兩套人氣作品，還有《NieR》的產品，感覺穿越到遊戲世界，滿滿回憶與驚喜！等我化身為「勇者」入場來一次直擊冒險！以下是我的冒險報告！



SE香港限定店外，在純白色的牆身上有史萊姆、陸行鳥、莫古利等人氣吉祥物插畫，大門口更有「陸行鳥」以及「史萊姆」3D立像讓你合照；不過提提大家K11 遊客頗多，排隊影相時就忍讓一下吧，別因小事搞壞冒險之旅好心情。

場內的貨品則分為3大區：先來看看《Dragon Quest》區，大大排史萊姆商品，有變色軟燈、造型杯、靠枕、沙漏擺設。不過「勇者」我最喜歡的還是「寶箱怪」收納箱，令人想起《葬送的芙莉蓮》。

《Final Fantasy》區主打《FFIX》第9代 25周年打卡位，還有ViVi、Cloud、 Mogu、Red XIII等系列不同集數角色的Q版毛公仔、角色可動人偶、飛空艇與水晶擺設、旅行袋，產品細節幾豐富，令不少勇者「破防」乖乖跌錢！

最後就是大波士是《NieR:Automata》專區，店內正中間有巨型玻璃箱「封印」主2B雕塑，可以360度圍住拍照；還有其他精品，以及3個巨型角色打卡立牌。

最終就到今次冒險的「大波士」－－收銀處！排隊付款時記得拿夠足夠金額的貨品，如果有朋友一起入場，就記得計算金額分開付款，以求換取各種場內購物消費滿額即送的限定品，比如SQUARE ENIX POP-UP HONG KONG 限定 DQ系列阿架力膠匙扣、FFIX 25周年角色書籤（Zidane & Vivi）和NieR 15周年角色書籤（2B & 9S）。

最後在離場時看看手上的「戰利品」，雖然荷包消耗了不少MP值（M for Money ），不過真的令我想起當年晚上不睡覺升級打RPG的日子，回憶無價！收隊！

SQUARE ENIX POP-UP HONG KONG 期間限定店詳情

地點：K11 Art Mall 地下中庭（香港九龍尖沙咀河內道18號）

日期：2025年8月19日至9月1日

