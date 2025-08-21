iOS 18.6.2緊急更新！修補高風險安全漏洞 Apple呼籲用家盡快更新

Apple再度釋出 iPhone 的新版本更新—iOS 18.6.2。這一次，並沒有帶來任何新功能或介面改動，而是以緊急修補安全漏洞為主要目標。Apple 更在更新公告中強調，這是所有用家都建議立即安裝的版本，顯見問題的嚴重性。



對許多用戶而言，Apple的更新往往與新功能掛鉤，像是 iOS 18.6.1 就曾帶回 Apple Watch 的血氧功能。然而這次的 18.6.2 並沒有任何新功能，完全是一個安全性導向的更新。Apple 在官方說明中指出，此次修正涉及高風險漏洞，若未及時更新，可能會被駭客利用，導致裝置資料外洩或權限被竊取。

過往 iOS 的多次安全更新，往往都是因為研究人員或用定發現了「零日漏洞」—即在 Apple 尚未修補前，就可能已經遭到不法分子利用。由於 iPhone 在全球有龐大的使用群體，只要一個漏洞被掌握，就足以成為大規模攻擊的突破口。

Apple在官方公告中特別提醒，此次修補屬於重要安全更新。漏洞在 ImageIO 系統框架中，黑客可透過發送含有惡意圖片的檔案，導致 iPhone 系統記憶體異常，進而執行攻擊並取得系統最高權限。Apple 發現這漏洞已經被利用，因此用家應盡快更新。

對於不少 iPhone 用戶來說，更新的態度往往分為兩派。一派習慣即刻更新，認為只要Apple釋出，必然有其理由；另一派則傾向「觀望」，擔心更新會帶來電池異常消耗、應用閃退或舊機變慢等問題。

然而這次的情況略有不同。因為 18.6.2 並不涉及功能新增，也沒有大幅度系統改動，因此理論上帶來副作用的風險相對較低。與其冒著裝置安全受威脅的風險，不如先行更新，以確保最基本的防護力。