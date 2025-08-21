iPhone 17 Pro陷銷售困境？超薄Air與Pro Max大電量夾擊定位尷尬

距離下個月的蘋果秋季新品發佈會大約只剩下三周時間，今年蘋果發佈的四款iPhone 17系列機型中，iPhone 17 Pro可能會成為有史以來最難賣的一款。



此次iPhone 17系列預計推出四款機型，包括iPhone 17、主打超薄機身的iPhone 17 Air（取代Plus），以及iPhone 17 Pro與Pro Max。

外界推測，iPhone 17 Air、Pro Max的特色，可能讓17 Pro的購買人群大幅縮水。一般來說，蘋果iPhone系列會有兩款高端機型：Pro和Pro Max。但今年消費者可能將有三種選擇，增加了一款Air。

其中，Air機型將取代Plus，直接改頭換面，僅搭載單主鏡頭，且鏡頭模組也從原先的膠囊狀變為橫放在機背上方圓角突塊。熒幕為6.6英寸（另一說為6.7英寸），這次主打輕薄，據傳其機身厚度僅5.5~6mm。

簡單來說，如果你想要一款給人全新氛圍的iPhone 17機型，iPhone 17 Air將是不二選擇。

據傳Pro Max型號配備iPhone史上最大電池（約5000mAh），且有6.9英寸的大熒幕。多年來iPhone用戶已經明確表現出，他們壓倒性地偏好大熒幕，因此如果你最在意的是電池續航、相機性能和熒幕尺寸，那麼iPhone 17 Pro Max將是最佳選擇。

所以，夾在中間的只有6.3英寸的iPhone 17 Pro，就顯得不上不下，它沒有Air看起來那麼「新潮」，又沒有Pro Max的超大熒幕和大電池。換句話說，蘋果這次很可能將找不到iPhone 17 Pro的銷售定位。

據此前報道，蘋果可能會在9月8日當周舉辦年度發佈會，並可能選周三（9月10日）正式發佈新機。新機將於9月12日開放預購，並在9月19日開始出貨。

iPhone 17 Pro四大升級匯總

iPhone 17 Pro因為這次外觀有不小的改動，引起很多關注，接下來我們就大家整理了四大升級點：

1. 首次12GB記憶體

iPhone 17 Pro將首次配備12G記憶體，將使手機在多任務處理、運行大型應用程序以及應對複雜工作負載時更加從容。

同時，結合A19 Pro晶片的強大算力，iPhone 17 Pro在圖形處理、數據運算等方面的表現也值得期待。

需要注意，iPhone 16系列就是因為Apple Intelligence至少需要8GB Ram才能完整運行，蘋果不得已而升級，預計iPhone 17系列上AI功能的要求會進一步提升，蘋果被迫增加記憶體。

2. 外觀、散熱升級

鈦合金框架改為鋁製一體成型機身，後置攝像頭陣列採用鋁製材質，覆蓋機身背部寬度，閃光燈和激光雷達掃描儀移至右側；

鋁製背殼在攝像頭凸起下方設玻璃拼接方案（用於無線充電），蘋果標誌下移至該玻璃部分中心；可能採用全新蓋板玻璃，具備更好抗刮性和抗反射塗層。

散熱方面還將首次引入VC均熱板，配合上鋁製中框、背殼，能加快熱量散發。

3. 首次8倍光學變焦

配備4800萬像素長焦攝像頭，最高支持8倍光學變焦，長焦鏡頭可移動，支持5倍至8倍光學變焦切換。相比iPhone 16 Pro的固定焦距120毫米、單一5倍光學變焦（2倍光學變焦需通過主攝像頭傳感器裁剪實現），鏡頭結構更復雜，或導致攝像頭凸起大於前代。

4. 新增專業相機應用

將搭載全新專業相機應用，整合照片與視頻拍攝功能，與Halide、Kino、Filmic Pro等第三方專業相機應用形成競爭。

目前未明確該應用是否僅限iPhone 17 Pro系列，或為現有Final Cut相機應用的升級版。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】