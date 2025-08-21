iPhone 17系列外觀新設計被批極醜？果粉點名這款神機還能撐很久
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
蘋果（Apple）即將在2025年9月推出全新iPhone 17系列，國外瘋傳各種有關新機型的爆料，最備受矚目就是顏色，除了經典黑、白色之外，有傳還新增了深藍色及橘色（或銅色），蘋果Logo位置也略有調整。然而，有網友看完外流照片後，卻不想買iPhone 17了，引起網友熱議，點名新一代的「蘋果神機」。
一名網友日前發文，開頭即表示自己目前使用的是iPhone 13 Pro，原本非常期待且準備好要換全新的系列，沒想到看完網路上流傳的相關照片後，瞬間被滅火，「外貌我真的不懂」。網友後來轉換目標，詢問廣大果粉iPhone 16是否有很多災情，「要iPhone 16還是iPhone 16 Pro？有夠糾結……」
+4
Threads貼文一出引起熱議，針對iPhone 16系列，不少果粉湧入留言區分析，「如果沒有要剪輯或是拍影片之類的話，16就很夠用！因為我妹是拿16的128GB」、「剛換掉13，16 Pro目前沒什麼問題」。果粉也列出曾面對的種種問題，「16 Pro剛出的時候買，過熱、拍照黑頻問題」、「最近買的16 Pro觸控面板有問題，要送原廠保固」。
事實上，過去就有網友好奇，自2020年以來，最穩定的iPhone是哪一款？大批果粉紛紛點名iPhone 13 Pro，甚至譽為「超級神機」。曾用過iPhone 13 Pro的果粉分享：
「覺得13系列應該是近幾年巔峰」、
「13 Pro還能撐很久吧」、
「用到現在很順沒發燙過」。
延伸閲讀：iPhone 17系列終極爆料整理：A19晶片+8K拍攝+全系高刷值得等嗎？（點擊鏈結看全文）
+15
iPhone 17系列不值得買？性能縮水續航崩潰 8大缺陷勸你別換蘋果將放棄相機控制鍵？iPhone 17成最後款 使用率低還有這問題iPhone 17系列中美版電池尺寸有異 eSIM技術揭開容量差真相iPhone 17第三方手機殼曝細節 MagSafe缺口因Logo下移還有這改動iPhone 17將於9月9日發布？開賣日曝光 仲有4款硬件同步發布
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】