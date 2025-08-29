iPhone 17 Air最終傳聞規格整合　有多薄？價格﹑新配色一文睇清

iPhone 17 Air最終傳聞｜距離Apple 9 月 9 日發布會愈來愈近，對於全新 iPhone 17 系列的期待達到最高點。其中最受矚目的，並非定位最高的 Pro Max，而是首次出現的 iPhone 17 Air。這款新機據傳將取代原有的 Plus 系列，並以史上最薄 iPhone為最大賣點，被不少分析師視為自 iPhone X 以來最具突破性的設計更新。



輕薄設計

從目前流出的消息來看，iPhone 17 Air 將在厚度上創下全新紀錄。據稱其最薄處僅有 5.5 毫米，比起 iPhone 16 的 7.8 毫米薄了超過 2 毫米。

Apple據說為了實現這樣的目標，採用了 鈦合金與鋁合金的混合材質框架。一方面能確保強度，另一方面則大幅減輕重量，使整體機身壓低到 145 克左右。這個數字接近 iPhone 13 mini 的水平，但卻搭載一般iPhone大小的螢幕。

當然，輕薄的設計勢必帶來一些妥協。傳聞指出，底部的 USB-C 連接埠不再置中，而是略為偏向背面，揚聲器的開孔數量亦被減少，整體更趨簡化。

新色系

顏色方面，iPhone 17 Air 可能會有四種選擇：經典黑與白、淺金，以及接近 MacBook Air 藍色的淺藍版本。相較於 Pro 系列偏向沉穩與專業的定位，Air 的色彩策略顯然更貼近年輕消費者。此外，由於新機採用玻璃占比更低的設計，邊框會比現行機型更耐摔，視覺效果亦可能更接近金屬本身的光澤，帶來不同於 Pro 的質感。

螢幕規格

iPhone 17 Air 擁有 6.6 吋 LTPO OLED 面板，據說與 iPhone 16 Pro 使用的面板一致，亮度提升約 30%。最大的驚喜在於 120Hz ProMotion 高更新率將首次下放至非 Pro 機型，也就是說，Air 將能帶來更流暢的動畫效果與操作體驗。

不過，傳聞顯示這塊 LTPO 面板或許不支援 1Hz 的極低更新率，因此Always-On Display功能未必會出現。對於注重續航的消費者來說，這或許反而是好事。至於動態島是否會進一步縮小，目前仍存在分歧消息，但外界普遍預期Apple會微調以增加顯示空間。

晶片與效能

核心處理器部分，Air 可能搭載 A19 或 A19 Pro（但少一個 GPU 核心），同時配備 12GB RAM，這是Apple首度將高記憶體容量下放至非 Pro 機型。再加上傳聞中的新散熱系統，Air 的效能表現應該能夠貼近 Pro 等級。

這樣的配置也代表 Air 將不只是「大螢幕入門款」，而是能滿足高效能需求的輕薄旗艦。對於喜歡玩遊戲或剪輯影片，但又不想拿著厚重機身的用家來說，這將是一大吸引力。

電池與續航

然而，輕薄設計最大的犧牲正是電池。據說 iPhone 17 Air 的電池容量僅有 2800mAh 左右，幾乎與 iPhone 12 相當。雖然Apple正嘗試導入高密度矽基電池技術，並透過 iOS 26 的 Adaptive Power 模式優化能源分配，但實際續航勢必落後於 Pro 與標準版。

換言之，用戶若選擇 Air，可能得接受每天至少一充，甚至在重度使用下需要隨身攜帶行動電源。不過，由於支援 Qi 2.2 無線快充（最高 25W，與 MagSafe 相同），充電速度會比以往更快一些。

單鏡頭相機

相機方面，Air 將與 Pro、標準版拉開差距。受限於機身厚度，Air 可能僅搭載單一 4800 萬像素廣角鏡頭，功能上大致與 iPhone 16e 接近。由於缺乏超廣角與長焦鏡頭，Air 將無法拍攝空間影片或立體相片。

不過，正如過往經驗，Apple在單鏡頭演算法上表現不俗。結合新一代影像信號處理器與更高畫素，Air 預期仍能拍出水準以上的照片。前置相機方面，整個 iPhone 17 系列將升級至 2400 萬像素，自拍的畫質將明顯優於 iPhone 16。

連線能力與網路體驗

在連線方面，Air 將搭載自家設計的 C1 基頻晶片，與 iPhone 16e 相同。另一方面，全系列 iPhone 17 都將支援 Wi-Fi 7，對於在家中或辦公室使用高速網路，將會有更穩定的體驗。值得注意的是，Air 可能會取消更多地區的實體 SIM 卡槽，全面推進 eSIM 化。

新功能

與其他 iPhone 17 型號一樣，Air 也將具備 MagSafe 無線充電、動作按鈕等設計，並且搭載 iOS 26。新系統的 Liquid Glass 介面，強調半透明與流動感，將與 Air 輕薄的產品定位相得益彰。

價格方面，外界預估 Air 的起步價為 899 美元，與 iPhone 16 Plus 相同（$7699）。不過，由於關稅與成本上漲，不排除在部分地區會有小幅加價。