作為長期 iPhone 用家，相信很多朋友都跟我一樣，都是隔幾代才換一次機的。雖然知道 iPhone 17 即將在9月10日發表，但不少人目標並不是衝新款，而是等舊款降價時再入手。如果你也是精明的消費者，這篇文章你必定要讀！以下8款蘋果產品，相信會在發表會後下架／跌價，現在千萬要忍住不要買！



iPhone 17發表會確定9月10日登場

蘋果已經正式發出邀請函，確定在香港時間9月10日凌晨1點舉行iPhone 17新品發表會，今年蘋果將推出四款新機：iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max。其中最值得注意的是，蘋果首次推出輕薄款iPhone 17 Air，將取代現有的Plus機種。

最佳購機時機建議

如果你跟我一樣不追最新款，建議等新品推出後再出手。如果新品吸引，到時就一步到頂買新機，但如果依然覺得吸引力未夠，到時再買舊款型號，就會更便宜。讓我們一起等到9月10日發表會後，再來撿這些即將下架產品的便宜吧！



四款iPhone舊機確定從官網下架

根據蘋果慣例，在iPhone 17系列發表後，以下四款現役機型將全面從官網下架，之後市面就會出現相對便宜的現貨，如果現在以正價買就太笨，你必定後悔：

．iPhone 15（完全下架）

．iPhone 15 Plus（完全下架）

．iPhone 16 Pro（完全下架）

．iPhone 16 Pro Max（完全下架）

繼續販售但會降價的機型

此外，每當有新一代iPhone 面世，官網就會將上一代入門機型的價格下調。現在已經是AI年代，iPhone 15 Pro 以及全線iPhone 16系列手機是使用 Apple Intelligence 服務的最低硬件要求，你可以參考以上報價，以更抵玩價值入貨：

．iPhone 16（降價販售）

．iPhone 16 Plus（降價販售）

．iPhone 16e（繼續販售）

Apple Watch系列同步更新換代

新款 Apple Watch Series 11 及 Apple Watch Ultra 3 預計也會在同日登場，以下的蘋果穿戴裝置相信接下來也會在官網下架，而市場將價值調整：

．Apple Watch Series 10（下架）

．Apple Watch Ultra 2（下架或降價）

AirPods Pro 3 準備接棒

耳機產品線方面，全新的AirPods Pro 3將取代現有的AirPods Pro 2。雖然暫時不確定蘋果是否會採用雙產品共存策略，但考慮到AirPods Pro的售價已達頂峰，預計新款會直接取代現有機型，而不是調高價格，因此亦不應該在這個moment選購 AirPods Pro 2。

．AirPods Pro 2 USB-C版本（降價販售）