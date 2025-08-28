小米米家掃地機器人5C　15000Pa強吸力+智能抬升　預售僅需這價錢

小米近日推出了旗下新款掃拖機器人產品——米家掃拖機器人 5C，提供水箱版與薄嵌上下水版本兩種選擇。該產品最大吸力達到 15000Pa，當前已開啟預售預約，起售價為2199元（人民幣，下同）。



據官方介紹，這款掃拖機器人配備了先進的貼邊清潔技術，能夠深入地板縫隙，有效清除冰箱底部、門底、衣櫃及床沿等難以觸及區域的污垢。其拖布模塊具備動態自適應貼邊功能，並支持高速旋轉，模擬人工擦地方式，提升清潔效果。搭配合適的地面清潔劑使用時，有助於減少地面細菌的滋生。

在硬件配置方面，該產品搭載129° 廣角激光避障系統，可精準識別低矮障礙物，並智能規劃清潔路徑。拖布支持智能抬升功能，在不需要拖地的區域自動抬升，避免誤拖地毯等情況發生。最大吸力可達15000Pa，能有效吸附灰塵、毛髮等細微污物，地面顆粒清潔率高達99%。

此外，該掃拖機器人還接入米家智能生態，用戶可通過手機App進行遠程操控，實現清掃任務預約、禁區設置、房間指定清掃等功能，並可自定義集塵頻率、拖布模式及地毯清潔策略。產品還支持與智能家居設備聯動，例如門鎖、空氣淨化器等，用戶可根據使用場景自由設定自動化操作。

目前，該產品已在電商平台開啟新品預約，僅需支付1元定金。正式預售將於 9 月 1 日上午10點開啟，具體價格如下：

水箱版本預售價格為2199元，部分區域用戶可享受國家補貼，補貼後價格約為1869.15元；薄嵌上下水版本預售價格為2699元，同樣支持部分地區國補，補貼後價格約為2294.15元。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】