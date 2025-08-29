iPhone 17 發表會將於香港時間 9 月 10 日凌晨舉行，當然，手機的各種流言已經滿天飛了，當中關於Apple原裝 iPhone 17 系列手機配件的情報，最震撼就是有人發現新版原裝保護殼似乎設有手機帶使用的孔洞，官方疑似首次推出原裝手機繩（即：手機肩帶），更支援 MagSafe 磁吸接合。記者最喜歡當中的橙色織皮款，如果用來襯新款橙色iPhone 17 Air，加上皮製原裝殼，豈不是有如愛馬仕別注機殼？



Apple發布會logo暗示2大iPhone 17 Pro細節 雙新配色+散熱系統

Apple 將於 9 月 10 日（香港時間）發表全新的 iPhone 17 系列。除了手機本身，新一代配件也成為焦點——有傳 Apple 將大幅更新原裝手機保護殼設計，並順勢首度度推出原裝手機繩（即：手機肩帶），專為 iPhone 17 保護殼設計，並支援 MagSafe 磁吸接合。

iPhone 17發表後必下架跌價｜8款iPhone、Apple Watch 產品先別買

創新磁吸設計

根據爆料，這款肩帶內部設有彈性金屬核心，可利用磁性吸附在手機。而肩帶本身的兩端亦使用磁吸環圈，與傳統掛鉤不同，改用磁力提供牢固的閉合效果。用戶只需靠近即可完成安裝與拆卸，操作簡單且安全。

iPhone 17原廠手機殼曝光！共八隻新色 加入掛繩洞 會出孭帶？

材質與顏色選擇

Apple 預計推出編織尼龍與矽膠版本兩種材質。尼龍肩帶類似 Apple Watch 的運動環帶，耐用且透氣；矽膠肩帶則觸感柔軟，更適合長時間攜帶。顏色方面，將與 iPhone 17 保護殼相互搭配，提供多樣化選擇。

消息指，這批肩帶已開始量產，並將與 iPhone 17 及官方保護殼同步上市。如此一來，相信casetify 這類手機配件廠，都會開發相應的聯乘產品了。