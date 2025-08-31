清洗衣機忌用3種清潔劑！日專家警告　亂用隨時洗到壞機

洗衣機天天運作，內部其實最容易積聚污漬、霉菌和異味，若疏於打理，不僅衣物清潔度打折扣，還可能影響健康。日本清潔專家三木ちな便強調，定期清洗洗衣槽固然重要，但若用錯清潔劑，後果甚至比完全不清潔更嚴重。



許多人習慣「就手」處理，認為既然漂白劑、重曹（小蘇打）或氧系清潔劑在廚房、浴室都能發揮功效，那麼應該也能用在洗衣機。然而，這樣的思維其實大錯特錯。三木ちな直言，有三類清潔用品特別危險，一旦誤用，可能縮短洗衣機壽命，嚴重時甚至導致故障報廢。

1）廚房漂白劑

不少人會將廚房用的漂白劑，拿來清洗洗衣槽。理由很簡單：這類產品漂白力強，又能有效消除異味，理論上正好對付暗藏在洗衣槽深處的霉菌。實際上，卻正是專家口中「最不該用」的清潔劑之一。

原因在於廚房漂白劑的化學成分配比，原本是針對陶瓷、水槽或不鏽鋼器具設計，並不適合塗有特殊防護塗層的洗衣槽。長期使用，會腐蝕內壁，導致金屬部分鏽蝕，甚至令塑膠部件變質。日本多家洗衣機廠商的使用說明書中，也明確警告「禁止使用廚房用漂白劑」，可見問題並非小道消息，而是已經有不少用家因誤用而造成維修案例。

2）氧系漂白劑

另一種常見錯誤，就是把氧系漂白劑拿來浸泡洗衣槽。氧系漂白劑號稱低刺激、環保，不少人用它來取代氯系清潔劑。然而，三木ちな提醒，洗衣機並非浴缸或水桶，氧系漂白劑在密閉環境中極易產生大量泡沫，一旦泡沫溢出，不僅可能濕滑弄髒地板，更可能進入洗衣機電子元件，引發故障。

市面上雖然有部分標榜「低泡型」的氧系產品，號稱能安全用於洗衣槽，但這仍需格外小心。即便產品標籤允許，也要嚴格按照說明控制用量與步驟。否則稍有疏忽，便可能出現「滿屋子都是泡」的尷尬場景。

3）重曹

重曹（小蘇打）幾乎是家家戶戶的「清潔萬能手」。去除異味、擦拭油漬、水垢處理，它都有口皆碑。然而，用在洗衣機槽內卻是另一回事。原因在於重曹不易完全溶於水，容易在管道或過濾網處結塊，時間一久就會造成排水不良，甚至堵塞。

想像一下，如果排水不暢導致機內積水，不僅衣物清不乾淨，還可能引發水從洗衣機溢出，對地板和電路造成連鎖性破壞。對於一部動輒數千元的洗衣機而言，這樣的損害根本得不償失。

日常保養小技巧

保持通風：每次洗完衣服後，不要立刻關上洗衣機門，最好打開數小時，讓濕氣散去，減少霉菌滋生。

定期清理過濾網：棉絮與污垢積聚在濾網內，會影響排水與清潔效果。

避免過量洗衣精：過多的洗劑殘留容易附著在內槽，為細菌提供養分。