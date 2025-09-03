澳洲實況主 Lochie Jones 早前在IG出片，原定是去「自殺勝地」富士山青木原樹海探險，疑因沒有拍到驚人內容，他竟然「加料」前往山梨縣一個公眾墳場拍片，隨意飲用別人用以拜祭先人的酒水，並在墓地內作出不雅動作，事件在X及IG上引發軒然大波！已有人聯絡當地報警，要求將其緝拿歸案。有律師背景的外國YouTuber引述事件，並警告網民切勿模仿，於神社、寺院、墳場滋事，一經定罪最高可判監禁6個月！



為博眼球無所不用其極｜盜取祭祖啤酒飲用

YouTube頻道「Legal Mindset」揭露了Lochie Jones在日本墓園盜取祭品的畫面，他不單拿盜取並飲用了別人拜祭先人的酒水，更「懶風趣」地跪下來在墓碑前seflie，又以酒罐撞擊墓碑與仙人「碰杯」；主持人對其行徑表示極度厭惡，他強調墓地是逝者安息之地，應保有最基本的尊重與尊嚴。

重現真實事件之AI生成圖片

Lochie Jones IG 原片截圖

Lochie Jones IG 原片截圖

高View數食過翻尋味再補拍｜對祭品做出不雅動作

此外，Lochie Jones 甚至因為第一條片成功吸引關注，竟毫無羞恥地再次返回墓地加料補拍（可見兩條片的衣著不同），在墓地內玩汽槍、將裝飾在墓碑前的石雕兔子擺在胯下於雙腿之間前後郁動，不雅行徑令人髮指。

Lochie Jones IG 原片截圖

Lochie Jones更毫無羞恥地再次返回原址加料補拍（ Lochie Jones IG 原片截圖）

將裝飾在墓碑前的石雕兔子擺在胯下於雙腿之間前後郁動，不雅行徑令人髮指。 （Lochie Jones IG 原片截圖）

律師詳解：觸犯日本刑法 188 條．最高可判半年監禁

根據法律專家的解析，Lochie Jones 的行為已觸犯了日本刑法第188條，由於該實況主涉嫌褻瀆多個墳墓，相關罪名可能被「累加」分期執行，極可能面臨更長時期的牢獄之災。

第1項：公開對神社、佛堂、墓地或其他禮拜場所做出不敬行為者，可處6個月以下拘役或不超過10萬日圓罰金。

第2項：妨害說教、禮拜或葬禮者，可處1年以下拘役或不超過10萬日圓罰金。

YouTube頻道「Legal Mindset」影片截圖

記者亦在此呼籲，香港市民前去日本旅行時，在神社參拜時切勿破壞設施，或進行令人迷惑的不雅行為；這不單是違法行為，就算被放生逃過監禁之刑，也可能會被列入黑名單，從此無法前往日本。



直接跳到 00：50 看他有多可惡