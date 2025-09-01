玩抖音又出事！埃及開羅一名年僅十三歲的男童在短時間內吃下三包未經烹煮的即食麵，隨後出現嚴重不適，最終不幸離世。這起事件的起因，就是因為抖音流行的「生食即食麵挑戰」，為博眼球，不少人為了流量而拍片挑戰。



生食即食麵短短半小時由輕微不適到致命

據當地媒體報導，這名未具名的少年在某日放學後購買了三包即食麵（Indomie），卻沒有按照一般方式以熱水煮熟，而是直接當作零食般乾食用。起初他並未察覺異常，但大約在三十分鐘後，便開始抱怨腹部劇烈絞痛，並伴隨大量出汗與頻繁嘔吐。家人驚覺情況嚴重，立即送院急救，然而最終仍回天乏術。

起初，警方曾懷疑這批即食麵是否存在品質問題，甚至一度傳出小販被扣查的消息。不過，經過產品檢驗和屍體解剖後，醫療團隊確認並無中毒或化學污染的跡象，死因更可能是因一次性攝入大量乾麵所造成的急性

腸道阻塞或消化系統衰竭。這也意味著，並非即食麵本身含有毒物，而是錯誤的食用方式導致了悲劇。

即食麵乾吃的風險：從消化阻塞到脫水

抖音上經常出現一些「挑戰」，但部分「挑戰」都毫無意義，單純為了博眼球和迎合抖音流量而做。生食即食麵挑戰在抖音已流行多時，可是即食麵設計上本來就是需要熱水浸煮。當麵餅未經熱水泡軟，直接進入腸胃後，極可能因吸水不均而迅速膨脹，阻塞消化道。

對於尚在成長中的孩子而言，腸道相對狹窄，一旦出現大量食物在短時間內膨脹，便可能造成急性阻塞，引發劇痛、嘔吐甚至呼吸困難。此外，即食麵通常含有較高的鹽分及調味料粉末。若未經沖煮直接入口，身體難以分解其中的油脂與添加劑，更可能加重腎臟負擔，造成脫水與電解質失衡。