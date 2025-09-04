六合彩開鑼金多寶　頭獎8000萬！9.6攻略　熱門號碼、幸運投注站

新一季馬季快將開鑼，六合彩9月6日首次推出開鑼金多寶，頭獎獎金高達8000萬！開鑼金多寶截止售票時間為當日晚上 9:15，想分一杯羹中頭獎，除了運氣外更要有相應的策略！睇定10大幸運投注處／24個月熱門號碼，參考買什麼號才是最好。



近24個月以來攪出次數最多號碼

《香港01》根據馬會數據，統計出近24個月以來，攪出次數最多的號碼，看你要不要照跟，選擇以下當旺號碼作投注？

「18」 出現 64 次

「8」出現 49 次

「2」出現 49 次

「3」出現 49 次

「12」出現 48 次

「30」出現 46 次

「39」出現 45 次

「7」出現 45 次

「34」出現 44 次

「27」出現 41 次



10大幸運投注處

以下為10大幸運投注處列表，當中中環士丹利街投注站由1994年至今共有47次攪出頭獎的紀錄，被譽為最幸運的投注站。

中環士丹利街投注處7月已經大裝修

10）大埔廣褔道（中獎次數：30次／廣褔道158-172號大埔商業大廈地下）

9）上水石湖墟（中獎次數：33次／上水石湖墟新豐路134-140A號A地下）

8）大埔廣場（中獎次數：35次／安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖）

7）九龍灣德福（中獎次數：35次／九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖）

6）觀塘廣場（中獎次數：37次／觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20,116號舖）

5）上環干諾道西（中獎次數：39次／上環干諾道西3號億利商業大廈地下D-F及G1舖）

4）尖沙咀漢口道（中獎次數：39次／尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下）

3）荃灣青山道（中獎次數：41次／青山公路荃灣段 300-350 號荃錦中心地下B2）

2）屯門市廣場（中獎次數：44次／屯門市廣場第三期地段277號地下）

1）中環士丹利街（中獎次數：47次／中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖）



登記馬會戶口、申請轉數快增值服務方法👇👇

每次想買六合彩都要落投注站排隊太煩？下次經過可以去申請一個網上投注戶口（必須親身前去開戶），用app下注又快更可自動轉帳買六合彩、買波買馬，但切忌沉迷呀！