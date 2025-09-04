華為Huawei MatePad Mini 公布｜更輕巧窄框靚屏！小平板手機登場

華為Huawei MatePad Mini 公布｜華為Huawei 今次Mate XTs發布會中，另一焦點則是全新登場的MatePad Mini，預示著華為將重新定義小尺寸平板市場。這款被譽為「手機平板」的輕巧裝置，劍指市場上的iPad mini，誓要以獨特的優勢開拓新市場。



華為Huawei MatePad Mini 公布

精緻工藝與極致視覺8.8吋OLED全面屏

MatePad Mini以其極致輕薄的機身脫穎而出，厚度僅為5.1mm，重量約255g，輕若無物，方便隨身攜帶。它採用一體化金屬設計，提供曜石黑、雪域白、霜銀、石榴紅四種時尚配色，滿足不同用家的個性化需求。其最大的亮點在於那塊8.8吋的OLED螢幕，具備2560 x 1600的高解析度及343 PPI的像素密度，呈現極致細膩的影像。螢幕的長寬比為16:10，視野更寬廣。更值得一提的是，其亮度可達1800nits，確保在強光下依然清晰可見；而僅2.99mm的超窄邊框，則將螢幕佔比推升至92%，帶來沉浸式的視覺盛宴。

只有255g極輕巧機身

麒麟處理器與鴻蒙系統

在核心效能方面，官方指性能強大，提供澎湃動力，無論是多工處理、高清影片播放，抑或是大型遊戲，均能輕鬆應對。此款平板更內建6400mAh大容量電池，確保持久續航。MatePad Mini最新的鴻蒙作業系統5.1，深度整合華為智慧生態，支援多設備協同工作功能。平板與手機、筆記型電腦等裝置之間的無縫切換與檔案傳輸成為可能，大幅提升工作效率。

新加典藏版豪華感十足

對應最新M Pencil Pro外，更可以使用不同的AI繪圖功能

華為Huawei MatePad Mini全規格

輕旗艦新篇章

MatePad Mini的各項特點，新機以「小」為賣點，卻不犧牲效能。這款平板電腦不僅擁有便攜的體積、極致的螢幕體驗，更憑藉麒麟晶片與鴻蒙系統的深度結合，在效能與智慧體驗上取得平衡。

華為Huawei MatePad Mini 售價一覽

Huawei MatePad Mini悅讀版最抵玩，只需要3299人民幣起

豪華典藏版則由5999人民幣起

一般版由3999人民幣起

劉德華現身發布會，更成為Mate XTs非凡大師代言人

新機將在12／9開售，即日預售。售價由17999人民幣起（16＋256GB），頂配版亦只需21999人民幣（16＋1TBGB）。全新對應XTs的M Pen 3則售599人民幣。