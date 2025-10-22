手機比馬桶污糟？專家教正確清潔手機方法　亂用消毒或破壞塗層

很多人幾乎離不開手機，無論是工作、娛樂還是社交，一天之內可能要被觸碰數百次。然而，研究卻發現，這個每天緊握的手機其實可能比馬桶座還要骯髒。澳洲邦德大學一項針對 165 名醫護人員的調查顯示，高達 98% 的受訪者相信自己的手機被細菌污染，其中更有一半的人承認曾經帶手機進入浴室，卻 57% 從未正確清潔過。



分子生物學家 Lotti Tajouri 分析 30 部智能手機後發現，它們表面寄生著包括大腸桿菌、沙門氏菌、李斯特菌以及抗藥性銅綠假單胞菌等細菌，甚至還有病毒、寄生蟲和阿米巴原蟲。換句話說，手機已成為一個巨大的細菌溫床，微生物在其表面相遇、繁殖，形成潛在的健康威脅。

為什麼手機會這麼髒？

造成手機極度不潔的原因，其實和我們的日常習慣息息相關。智能手機幾乎伴隨我們進出各種場所，無論是廚房、健身房、餐桌、醫院，甚至洗手間，都會帶著它走。這種無處不在的特性，讓手機長時間暴露於多種環境，接觸到大量細菌與病毒。

再加上人們常常邊吃東西邊滑手機、上完廁所還沒徹底洗手就直接使用，這些動作都會讓病菌更容易留在螢幕或手機殼上。雖然我們每天勤於洗手，但一旦再度接觸被污染的手機，洗手也形同白費。有研究甚至指出，手機表面的細菌總量可能比馬桶座還要高數倍，因為馬桶至少還會定期沖水、清潔，而手機卻很少被用心消毒。

清潔手機的正確方法

許多人聽到手機比馬桶髒，第一個反應就是拿起含高濃度酒精的消毒劑猛擦。但專家提醒，這樣的做法並不安全。

中央昆士蘭大學的 Meena Jha 博士指出，酒精濃度超過 70% 的清潔劑容易破壞螢幕的防護塗層，長期使用甚至會影響觸控靈敏度。尤其是 100% 的異丙醇，殺菌力雖然強，但對手機材質傷害極大。此外，直接把酒精噴灑在螢幕或將手機浸入液體中，極有可能滲入內部，導致電子元件損壞。

那麼，正確的清潔方式應該怎麼做？

市面上有不少標榜「安全用於電子裝置」的清潔紙巾或消毒布，它們通常含有低濃度酒精或其他不傷塗層的溫和配方，能有效去除細菌，又不會對螢幕造成傷害。

避免過度摩擦螢幕

螢幕表層通常有疏油或防刮塗層，過度用力擦拭會加速磨損，留下永久刮痕。清潔時應該輕輕擦拭，避免「越用力越乾淨」的錯誤觀念。

關機並拔掉電源

在清潔手機前，最好先將手機關機並拔除充電線，這樣可以降低液體意外滲入時造成短路的風險。

清潔頻率該多久一次？

專家建議，一般人至少 每週清潔一次手機。若經常出入公共場所或醫療環境，甚至習慣把手機帶進廁所，則最好 每週清潔兩次以上。這樣的頻率既能有效降低細菌滋生，也能避免因過度清潔而損壞裝置。