華為發佈會懶人包！三折疊手機、Mate TV、Pad Mini新品齊發

9月4日下午2時30分，華為舉行Mate XTs 非凡大師及全場景新產品發佈會，帶來三折疊華為Mate XTs 非凡大師、華為智慧屏 Mate TV、華為MatePad Mini、華為FreeBuds 7i四款新產品，本文為您匯總新產品的價格、配置訊息。



新產品價格速覽（文中價格為人民幣）

華為Mate XTs 非凡大師：

9月4日18:08開啟預約，9月12日10:08開售

- 16GB+256GB 售價17999元

- 16GB+512GB 售價19999元

- 16GB+1TB 售價21999元

華為智慧屏 Mate TV：

9月4日16:08預約，9月26日10:08開售

- 65英寸 售價8999元

- 75英寸 售價11999元

- 85英寸 售價15999元

- 98英寸 售價24999元

華為MatePad Mini：

9月4日16:08預約，9月12日10:08開售

- 悦讀版 12GB+256GB 售價3299元

- 悦讀版 12GB+256GB 雲晰柔光屏 售價3799元

- 標準版 12GB+256GB 售價3999元

- 標準版 12GB+512GB 售價4499元

- 標準版 12GB+512GB 雲晰柔光屏 售價4999元

- 典藏版 16GB+512GB 售價5999元

- 典藏版 16GB+1TB 售價6499元

華為FreeBuds 7i：

售價599元

1. 華為Mate XTs 非凡大師

在介紹產品前，餘承東公布了非凡大師品牌LOGO，並表示其融合傳統與現代美學，彰顯臻品風尚，象徵著極致美學、極致工藝、極致創新的集大成者。

華為Mate XTs 非凡大師配備玄黑、皓白、槿紫、瑞紅四款配色，內置10.2英寸3K顯示屏，具有16:11黃金比例、3184 x 2232分辨率，並採用COE像素超透光技術降低功耗13%，同時支持LTPO自適應幀率刷新和1-1800nits自適應亮度調節。

核心配置方面，華為Mate XTs 非凡大師三折疊手機搭載麒麟9020晶片，預裝HarmonyOS 5系統，實現整機性能提升36%；內置5600mAh超薄硅負極大電池，支持第二代靈犀通信、天通衛星通信，還是行業首個接入中國地震局數據的手機，能實時聯通全國1.5萬個專業地震觀測站點，將地震預警能力提升2.5倍，實現全國重點地區的秒級地震預警。

華為Mate XTs 非凡大師全新支持PC級多窗交互，用戶還可以在三折疊手機上下載專門適配的PC應用，如WPS、東方財富、萬興腦圖、萬興圖示等。熱門遊戲《金鏟鏟之戰》將於9月25日正式登陸HarmonyOS 5，鴻蒙遊戲生態迎來新跨越。

餘承東還發佈華為M-Pen 3，其搭配華為Mate XTs 非凡大師可實現全屏批註、分屏摘錄、提筆速記、隔空演示、隔空刷劇等操作；還有星閃折疊鍵盤，支持折疊收納，將超級移動生產力裝進了口袋。

影像配置方面，華為Mate XTs 非凡大師將超光變主攝、超廣角鏡頭、長焦攝像頭升級為RYYB傳感器，同時將超廣角鏡頭分辨率提升至4000萬像素，進光量提升40%。新增紅楓原色攝像頭，精準識別全局色彩訊息，色彩還原度提升120%。

通過搭載第八代ISP圖像處理器，本機在多項影像性能上實現顯著提升，實時數據處理能力提升200%，AI色彩引擎性能提升120%，AI視頻降噪能力提升100%，AI實時HDR效果提升33%，帶來更出色的影像體驗。

華為Mate XTs 非凡大師配備16GB+256GB、16GB+512GB和16GB+1TB三種存儲配置，售價分別為17999元、19999元和21999元，9月4日18:08開始預售，9月12日10:08正式開售，用戶可通過華為商城、授權電商、華為體驗店及授權零售商進行購買。

2. 華為智慧屏 Mate TV

餘承東隨後帶來「史上最大Mate」華為智慧屏 Mate TV，其搭載旗艦手機級晶片，實現手游上大屏，相比以往電視端玩手遊只能依賴投屏，Mate TV真正具備了端側運行遊戲的新能力，進而帶來畫面更高清、幀數更流暢、操作更跟手的優質遊戲體驗。

華為智慧屏 Mate TV具備4K超清暢連功能，配備5000萬像素攝像頭，實現猶如真人面對面的高清視頻通話體驗。

此外，鴻蒙全場景智慧功能涵蓋遠程協助、遠程看家門鎖聯動，提供全方位智能家居解決方案。其還是業界首款具備人臉識別和聲紋識別的電視，能個性化呈現觀影歷史，一句話管控兒童觀影時長，是全家人的智慧助手。

華為智慧屏 Mate TV提供多種尺寸選擇，65英寸售價8999元、75英寸售價11999元、85英寸售價15999元和98英寸售價24999元，9月4日16:08開始預售，9月26日10:08正式開售。

3. 華為MatePad Mini

華為MatePad Mini採用創新輕量架構，通過屏幕倒裝佈局技術實現了極致的空間利用，使得機身厚度僅為5.1mm，重量僅255g，輕薄便攜，超出想象。配備8.8英寸屏幕，小巧尺寸便於單手掌握，雲杉綠、雪域白、曜石黑、寰宇紅四款配色供用戶選擇。

華為MatePad Mini搭載了8.8英寸柔性OLED全面屏，擁有2.5K分辨率、P3廣色域和2,000,000:1的對比度，支持1800nits超高亮度和120Hz高刷新率，邊框2.99mm，防誤觸算法進一步升級，提供更沉浸的觀看感受。華為MatePad Mini還推出了雲晰柔光屏版本，該版本能夠抗眩護眼，消除99%環境幹擾光，為用戶提供更加舒適的閲讀體驗。

華為MatePad Mini配備3200萬像素前置攝像頭，支持AI魔法移圖和AI一鍵消除功能等智慧功能。搭載智能天線技術，支持靈犀通信，實現蜂窩網絡連接穩定性提升72%、Wi-Fi 7下載速度提升94%，並支持雙向北鬥衛星消息。

華為MatePad Mini具備相當豐富的智慧功能：小藝幫接電話支持智能回答和解放雙手；會議內容秒提取，通過圈選拖拽快速提取表格訊息；工作記事本方便快速記錄待辦事項並便捷整理分享；無界筆記，提供無限畫布和想象空間；圈選小藝解題幫助用戶學習思路；AI要點提煉能根據錄音和手寫內容進行AI總結等。

華為MatePad Mini提供多種版本和顏色選擇：悦讀版12GB+256GB售價3299元，12GB+256GB雲晰柔光屏售價3799元；標準版12GB+256GB售價3999元，12GB+512GB售價4499元，12GB+512GB雲晰柔光屏售價4999元；典藏版16GB+512GB售價5999元，16GB+1TB售價6499元。悦讀版和標準版將於2025年9月4日16:08預約，9月12日10:08開售；典藏版將於2025年10月開售。

4. 華為FreeBuds 7i

華為FreeBuds 7i耳機提供櫻語粉、貝母白和深空灰三種配色，配備XS、S、M、L四副耳塞，適配不同耳道尺寸。支持智慧動態降噪4.0，可智能識別環境噪音並自動調節降噪參數。靜謐通話功能可消除90dB環境噪聲，確保嘈雜環境中通話清晰。

華為FreeBuds 7i耳機售價599元，購買即享HUAWEI Care+服務（299元起）和1個月華為音樂會員。

