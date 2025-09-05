iPhone 17 Pro首搭12GB Ram為AI鋪路！全系列配置曝光　9.10登場

據報道，iPhone 17系列中iPhone 17標準版配備8GB Ram，iPhone 17 Air、17 Pro和17 Pro Max則是配備12GB Ram，這是史上第一款配備12GB Ram的蘋果手機。



目前Android陣營大部分高端旗艦都是12GB Ram起步，蘋果這次跟上了Android旗艦的步伐，對於消費者來說，大記憶體將會帶來更好的AI體驗。

iPhone 17全系列（ApplesClubs@X）

具體來說，在端側部署AI，無論是AI應用還是AI大模型，這都需要足夠大的記憶體將整個模型保存其中，再加上系統基本性能開銷也需要一定的記憶體，所以蘋果升級12GB Ram能帶來更好的使用體驗。

存儲方面，iPhone 17標準版仍然保留了128GB版本，提供128GB、256GB和512GB三種選擇；iPhone 17 Air、17 Pro和17 Pro Max則是256GB起步，提供256GB、512GB和1TB三種選擇。

iPhone 17詳細預估配置一覽：

據悉，蘋果將在北京時間9月10日凌晨1點召開新品發佈會，正式發佈iPhone 17系列新品。

相關文章：不止iPhone 17！蘋果發佈會10大新品搶先看 AirPods連心率都能測（點擊連接看全文）

+ 7

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】