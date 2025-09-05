Google 最新推出的 Gemini 2.5 Flash Image（Nano Banana），生成圖片能力比 ChatGPT 有過之而無不及，而且不同VPN和收費，即時在 IG﹑Threads 上爆紅。能在幾秒鐘內，將一張普通的人像照片轉換成栩栩如生的 1/7 公仔風格模型照。不少網友把自己的自拍照丟進去測試，結果驚覺出來的效果細緻到連頭髮紋理、衣服材質都超逼真。如果再學懂本文介紹的100個生成指令必學、自製AI公仔將更加得心應手！



Google 的 Nano Banana 又快、又真、又免費，與以往需要昂貴 3D 掃描設備、或委託專業建模師的流程不同，Nano Banana 幾乎將製作門檻降至零。玩家只需要一張照片，再加上一段提示詞（Prompt），幾秒鐘就能生成一張「屬於自己」的專屬公仔圖片。

此外，Nano Banana 不只是單純的「照片卡通化」或「濾鏡特效」，它生成的作品更像是數位雕塑，立體感與光影效果相當自然，有人拿來做動漫角色、遊戲人物、甚至是虛擬偶像，玩法瞬間爆炸性擴散。

100 條生成指令法多多

除了生成模型外，還有玩家整理出來的 100 條生成指令 Prompt。這些指令就像「魔法咒語」，能精準控制不同AI生成的效果，比如整Q版公仔求婚、將角色改成LEGO積木人等，玩法多多：

目前 GitHub 上有兩個熱門專案提供了這些 Prompt，一個是 awesome-nano-banana，它會並排比較 Gemini 與 GPT-4o 的生成差異，讓玩家清楚知道在哪個平台效果更佳；另一個則是 gpt4o-image-prompts，整理了將近 200 條英文指令，雖然主要針對 GPT-4o，但轉用在 Nano Banana 上同樣適用。

這些指令大部分以英文編寫，因為英文對 AI 模型的解析更精準。不過，對不熟悉英文的用戶，也可以透過翻譯或讓 AI 輔助修改。許多台灣和香港玩家就直接把提示詞丟給 ChatGPT，轉換成繁體中文再使用，依舊能生成驚人的效果。

AI生成圖指令合集（按此進入）