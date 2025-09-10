iPhone Air售價發售日公開｜5.6mmApple史上最薄　性能直逼Pro

Apple 發佈會終於將傳聞中的新機款公開：iPhone Air，以僅約 5.6mm 的厚度與極致輕量機身。機身以高階 5 級鈦合金打造，相機、喇叭與多顆自研晶片的用心編排，讓電池與散熱空間得以最大化。

想知 iPhone Air 的規格和價錢，即睇以下新機細節內容：



6.5 吋 Super Retina XDR：120Hz ProMotion、3000 尼特與常亮顯示

作為史上最薄的 iPhone，螢幕尺寸來到 6.5 吋，畫面仍保持精準色彩與高對比。自適應更新率最高 120Hz，滑動、遊戲與長頁閱讀皆滑順順眼；常亮顯示在閒置時可降至 1Hz，資訊一眼可見，電量消耗卻近乎忽略不計。峰值戶外亮度攀升至 3000 尼特，並在斜視角亮度維持與抗眩處理上同步精進，日照下一樣看得清。

雙面超瓷晶盾 加上第二代抗刮塗層

iPhone Air 首度將超瓷晶盾延伸到機背，正面則採用全新配方的超瓷晶盾 2。表面鍍上 Apple 自研的抗反光與抗磨塗層，日常摩擦不易留下細紋，戶外強光下反射明顯收斂。官方數據指稱抗刮能力較前代提升三倍、抗裂性大幅加強，對喜歡裸機手感的人而言，耐用度的提升比任何數字更有感。

三顆自研晶片聯手：A19 Pro、N1 與 C1X

iPhone Air 使用 17 Pro 同樣的 A19 Pro 晶片，A19 Pro 負責性能與效率的統籌，採新一代 6 核 CPU 與升級架構 GPU，運算密度更高，同時在每個 GPU 核心內置神經加速器，讓裝置端生成式 AI、影像增強與高階遊戲都能長時間穩態運作。全新 N1 無線晶片整合 Wi-Fi 7、Bluetooth 6 與 Thread，不僅支援最新協定，還改善個人熱點與 AirDrop 的連線穩定性；C1X 行動數據調變器則以更省電的設計換來更高傳輸效率，日常串流、雲端備份與視訊會議的耗電曲線更平滑。三顆晶片協作，使 iPhone Air 成為歷來能效比最高的 iPhone。

電池續航力

iPhone Air 的平台式背部為電池釋出更完整的體積，散熱路徑貼近熱源並迅速導走，讓高效運行不易觸發降頻。iOS 26 新增的自適應電源模式會學習你的用機節奏，預判可能電量吃緊的時段，適度收斂背景活動與峰值負載，務求一整天都能安心離家。無線充電支援最新 Qi 2.2 規格，對應相容座充可達 25W；有線透過 USB-C 搭配高功率變壓器，短時間回充更有效率。

48MP Fusion 主鏡與 18MP Center Stage 前鏡頭

48MP Fusion 主鏡搭配大型四像素感光元件與位移式 OIS，低光拍攝更乾淨，細節保留與色彩還原自然。相機內建 24/28/35mm 等效焦段切換，讓街拍與人像皆有恰到好處的視角；2x 光學等效裁切則在不換鏡頭的前提下，提供清晰的中距離取景。新一代 Photonic Engine 讓膚色、材質與高光過渡更貼近肉眼，新增的 Bright 風格在保留膚色準確的同時，為整體畫面注入清透亮感。

前鏡頭 18MP 的 Center Stage 方形感光元件帶來更寬闊視野，手持直向也能拍出橫向自拍與影片；團體合照時，系統會以 AI 自動擴張視角或切換橫直以納入所有人。4K HDR 影片搭配超級防震，配上「雙景錄影」前後同錄，用一部手機就能完成口播＋現場紀錄的創作流程；FaceTime 或第三方通話時，Center Stage 會持續把你置中，讓鏡頭感更自然。

專業級影片工具下放

iPhone Air 延續 Dolby Vision HDR 與 4K60 錄影，也支援動作模式與空間音訊收音。錄影完成後可用 Audio Mix 調整語音比重並抑制環境噪音，風切降噪在戶外更實用。雖然 iPhone Air 定位輕薄，但影片工作流沒有妥協：色彩管理、動態範圍與對焦過渡都由新的影像管線負責協調，從取景到輸出都更「隨拍隨用」，不必層層轉檔才看得到成果。

eSIM‐only

iPhone Air 採 eSIM-only 設計，省下實體卡槽空間也讓機身完整性更高。因此如果之前一直都使用實體 SIM 卡的用家，記得入手 iPhone 17 Air 時，必須去電訊商申請 eSIM 才能使用，並不支援實體 SIM 卡。

iOS 26 與 Apple Intelligence：把 AI 變成系統語言

Liquid Glass 視覺語言讓介面更加清透，焦點回到內容本身。Apple Intelligence 在訊息、電話與 FaceTime 中帶來即時翻譯，跨語言協作不再障礙；「視覺智慧」可對螢幕所見即時理解並執行操作，從截圖找資料、擷取文字到啟動對應 App 一氣呵成。重點是這些能力優先在裝置端運行，私隱與速度兼顧；開發者亦可存取裝置端基礎模型，把離線可用的智慧功能帶進自家 App。來電與訊息的智慧篩選幫你擋下噪音，CarPlay、音樂、地圖、錢包與全新 Apple Games 也獲得實用升級。

動作按鈕與 Camera Control

機身雖薄，實用性不減。動作按鈕保留在手指自然可及的位置，一按即可觸發你自定的工作流，從錄音、翻譯到場景模式切換皆可。Camera Control 讓相機呼叫、鏡頭切換與智慧取景更迅速，錯過的不是快門，而是你猶豫的那一秒。這些看似微小的動作，日積月累就是效率感與創作節奏的提升。

配色與配件

iPhone Air 共有四款配色：天藍色、淺金色、浮雲白色與太空黑，皆以金屬光澤與柔和轉場凸顯機身曲面。Apple 同步推出一系列為 Air 量身訂做的周邊：超薄半透明 MagSafe 保護殼以磨砂內層結合亮面外層，既能襯出機身色，也能抵禦日常刮磨；輕量化 Bumper 以強化聚碳酸酯包覆邊緣，維持薄手感又增加邊角保護。全新 Crossbody 斜孭帶以 100% 再生紗線編織，內嵌柔性磁體與不鏽鋼滑扣，長度調整順手、雙帶能穩定對齊。還有纖薄 MagSafe 行動電源，貼合不晃動，臨界時刻快速補電，長時間貼合則以最佳化策略把電量曲線拉長，與機身合計可支援極長的影片播放時間。

價格與發售日

iPhone Air 提供 256GB 起跳的儲存空間，並備有 512GB 與 1TB 選項。預購將於 9 月 12 日（週五）晚上8點起接受預訂，9 月 19 日（週五）正式發售，價錢由 $8,599 起。