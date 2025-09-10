AirPods Pro 3價格發售日公佈｜即時翻譯、心跳監測、10小時續航

AirPods Pro 3價錢發售日公開｜Apple發佈會除了iPhone 17系列以及Apple Watch series 11外，還公布推出全新 AirPods Pro 3，不單加入不少新功能，而且降噪效能提升外，續航力亦有所增加。



人體工學新設計貼合更穩固

其中，最為矚目的便是其重新設計的主動降噪（Active Noise Cancellation, ANC）功能。據官方稱，全新的降噪技術效果比前一代提升高達兩倍，為用戶帶來前所未有的靜謐聽覺空間，無論身處喧鬧的城市街道或繁忙的辦公環境，皆能沉浸於個人專屬的音樂世界。

除了核心技術的升級，AirPods Pro 3 的外觀設計亦進行了全面改良。為確保最佳佩戴舒適度與穩固性，重新設計了耳機外形，並首次引入5種不同尺寸的泡沫耳塞，為不同耳型的用家提供更貼合、更穩定的佩戴體驗。解決部分用家長期以來對於佩戴不適或耳機容易脫落的困擾，讓耳機不僅是聆聽工具，更成為無負擔的日常夥伴。

健康監測成新焦點

AirPods Pro 3 的最大賣點之一，將健康監測功能融入其中。耳機內置了由 Apple 自行研發的微型心率感測器，利用隱形紅外光精準測量用家的心率。當耳機與 iPhone 配對後，可在「健身」應用程式中，輕鬆追蹤超過 50 種運動類型、即時心率變化及卡路里消耗量。而且耳機擁有IP57等級防水防塵，運動時可以更有效抗汗。

這項創新功能使得 AirPods Pro 3 不僅僅是一款音訊產品，更蛻變為個人隨身健康教練，無縫地將健康監測融入日常生活。

語言即時翻譯

此外，AirPods Pro 3 亦展現了 Apple 在軟體與硬體整合上的強大實力。透過 Apple Intelligence 技術驅動，耳機新增了「即時翻譯」（Live Translation）功能，這項處於測試階段的功能，可支援指定語言的免持面對面即時翻譯，大大便利了跨語言溝通。不過香港仍然全面推出Apple Intelligence 下，相信此功能仍要一段時間後才正式推出。

在聽力健康方面，耳機新增了自動「對話增強」（Conversation Boost）功能，專為助聽器使用者設計，在通透模式下，其電池續航力亦有所延長。耳機一次充電，主動消噪功能的聆聽時間長達 8 小時、開啟助聽功能的通透模式，聆聽時間則長達10小時。

AirPods Pro 3幾時出、價錢

最新AirPods Pro 3已經正式開始預購，售價為$1849，與上一代同樣。今日起預訂，最快9月19日正式出貨。