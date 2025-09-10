iPhone 17 Pro、Pro Max售價發售日公開｜新色﹑A19Pro﹑鏡頭升級

iPhone 17 Pro、Pro Max售價發售日公開｜Apple 正式發佈 iPhone 17 Pro 與 iPhone 17 Pro Max，兩款機型以全新設計配合 A19 Pro 晶片登場，把效能、影像與續航推上前所未有的高度。新的 Pro 機身採用經重新鍛造的鋁合金一體式結構，重量與強度取得平衡，同時把散熱結構納入框體之中。為了長時間維持高性能，Apple 首度把自家設計的均熱板以雷射焊接方式固定在鋁合金機身內，熱能自處理器與電源管理系統迅速擴散至整個中框，讓高負載時的表面溫度更穩定，也為玩家與創作者帶來更長、更穩的效能輸出。

iPhone 17 Pro﹑17 Pro Max有什麼賣點？即睇以下詳細內容：



鋁合金機身

新一代 Pro 系列採用航太等級 7000 系列鋁合金打造，不再使用上代的鈦金屬。天線環繞機身邊緣重新規劃，訊號覆蓋與穩定度同步提升，尤其在高樓林立或人潮密集的地方，通話、熱點分享與 AirDrop 的穩定性都更勝以往。

三款新色—宇宙橙吸引！

今年的 Pro 與 Pro Max 帶來三種全新表面：深墨藍色、宇宙橙與經典銀色。鋁合金一體式框體的刷紋處理令觀感更具金屬質感，細節處的啞光與高光轉折，讓配色在不同光線下呈現層次。背部 Ceramic Shield 的加入，不僅提升抗刮與抗裂，長時間裸機用家會第一時間感受到差異。

Super Retina XDR 螢幕再進化：更亮、更順、更耐刮

螢幕方面，iPhone 17 Pro 為 6.3 吋，Pro Max 為 6.9 吋。面板延續 ProMotion 自適應更新率，最高 120Hz 與 Always-On 皆一應俱全；戶外峰值亮度來到 3000 尼特，對比度與抗反光表現同步提升，陽光直射下仍能清晰分辨畫面細節。保護層升級至第二代 Ceramic Shield，Apple 為其加入全新表面塗層，官方稱耐刮能力較上一代提高三倍。值得留意的是，這次 Ceramic Shield 首度延伸至機背，對跌落時的抗裂性帶來顯著提升，實用層面遠大於單純數據。

A19 Pro 與全新 N1 無線晶片

全新的 A19 Pro 具備 6 核 CPU 與 6 核 GPU 採新架構與更大的快取設計，配合每個 GPU 核心內建的神經加速器，以及全新 16 核 Neural Engine，運行生成式 AI、3A 級手遊與專業影像運算時更為從容。Apple 指出，在均熱板與電源管理協同之下，長時間持續效能較上一代最高可提升四成，。

連線方面，Apple 首度導入自家設計的 N1 無線晶片，帶來 Wi-Fi 7、Bluetooth 6 與 Thread 支援。N1 改善個人熱點、AirDrop 等功能在複雜無線環境下的可靠性，並降低延遲。

續航與充電：把空間都留給電池

一體式鋁合金機身與重新堆疊的主機板，為電池釋出更多體積空間，配合 A19 Pro 與 iOS 26 的電源調度，Pro Max 實現 iPhone 史上最長續航。充電亦更彈性，透過相容的高功率 USB-C 變壓器，約 20 分鐘即可充至 50% 電量；無線部分支援最新 Qi 2.2 配件，第三方充電座亦可實現最高 25W 無線充電，擺脫以往 MagSafe 專屬的速度門檻。對重度用家而言，充電選擇上也更靈活。

三顆 4800 萬像素 Fusion 鏡頭：8倍遠攝

iPhone 17 Pro 系列以三顆 4800 萬像素 Fusion 鏡頭重新定義手機攝影：主鏡廣角、超廣角與全新長焦各司其職。新一代長焦採下一代四棱鏡（tetraprism）結構，感光元件面積比前代再放大，明亮場景更銳利、暗部細節更豐潤；200mm 8 倍光學提升 iPhone 遠攝能力，補足創作者在舞台、運動與野外取景時的遠近調度。

更新後的 Photonic Engine 以更進階的機器學習參與整個成像流程，保留膚色與材質的自然觀感，同時壓制噪點與色偏。照片數位變焦最高可達 40 倍，而新一代攝影風格加入亮感取向，可在保留膚色準確的前提下，為整體畫面注入更通透的明快感，風格化不再等於失真。

Center Stage 前鏡頭新體驗：更廣、更穩、更聰明

前鏡頭首次採用全新感光元件與演算法組合，解析度提升至 1800 萬像素，視野更廣、細節更精緻。Center Stage 在拍照時會以 AI 自動擴展或縮窄視角，讓團體自拍更易容納所有人；當你直握手機時，亦能錄製橫向影片，前鏡頭的超級防震可輸出 4K HDR 畫面，Vlog 手持穩定度大幅提升。新加入的雙景錄影支援前後鏡同步拍攝，想邊自拍、邊記錄現場瞬間，現在一部手機就能完成。

拍片性能更專業

Apple 在行動影像上再下一城。除了延續 Dolby Vision HDR、4K120 等專業格式，新機更是首批支援 ProRes RAW 與 Log 2 的智慧手機，對後期調色與特效合成來說自由度大增。更令人驚喜的是 genlock（同步鎖）能力到位，透過相容週邊即可讓多機位與外部訊號準確對時，跨鏡頭轉場與複雜多源整合，不必再倚賴耗時的逐格微調。Apple 亦開放 API，Final Cut Camera、Blackmagic Camera 等生態夥伴已率先跟進，手機—相機—剪輯軟體的鏈結比以往更緊密。

eSIM 與全球連線：更彈性的出行方案

iPhone 17 Pro 系列在多個市場推出 eSIM-only 版本，藉由移除實體 SIM 槽換得更大的電池空間與更佳的防塵防水完整性。香港行貨 iPhone 17 Pro﹑Pro Max 即是支援一張實體 SIM 卡和一張 eSIM 的版本。

iOS 26 與 Apple Intelligence

隨機推出的 iOS 26 帶來全新的 Liquid Glass 視覺語言，介面在保持熟悉感的同時更通透明晰，內容成為真正的主角。Apple Intelligence 的即時翻譯現已進入通話與訊息，跨語言溝通幾近無縫。訊息與來電的智慧篩選則替你擋下無謂干擾，把注意力還給真正重要的對話。CarPlay、音樂、地圖、錢包與全新的 Apple Games 亦有針對性改進，生態層面更完整。

打機性能升級：光線追蹤與高幀率

在 A19 Pro 與均熱板加持下，iPhone 打機不再是跑一下就降頻的體驗。硬體加速光線追蹤與更高的可持續幀率，讓3A大作得以把畫面特效與流暢度同時拉滿。像是重度即時戰略與開放世界動作遊戲，過去在手機上總要妥協畫質，如今更接近主機級效果；對電競玩家來說，散熱穩定才是關鍵，而 17 Pro 系列的新散熱系統就做到呢一點。

新配件：TechWoven 新材質、透明與矽膠殼、斜孭帶

Apple 同步帶來一系列官方配件。TechWoven 外殼以多色纖維織造並加入耐磨塗層，兼顧手感與抗污；透明保護殼採複合材質，內外皆有耐刮塗層；矽膠保護殼維持一貫的細膩觸感並新增新季色。值得一提的是，官方推出 Crossbody 斜孭帶，可與 TechWoven 或矽膠殼結合，透過不鏽鋼滑扣調整長度，釋放雙手。

開賣日期﹑價錢

iPhone 17 Pro 與 Pro Max 提供深墨藍色、宇宙橙與銀色三款新色，儲存空間由 256GB 起。將於 9 月 12 日（週五） 晚上 8 時開放預購，9 月 19 日（週五） 發售。價格亦與上代一樣，Pro 機 $9,399 起；Pro Max $10,199 起。